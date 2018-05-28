Беременная Цуканова-Котт собрала звездных друзей на вечеринке в честь будущего ребёнка

Почти два месяца назад актриса Анна Цуканова-Котт сообщила поклонникам радостную новость — она ждет второго ребенка. Анна предпочитала скрывать беременность как можно дольше, как и пол малыша— Лишь в конце апреля актриса рассказала, что у нее родится дочка. Напомним, что Анна уже воспитывает 10-летнего сына Михаила.

Агата Муцениеце, Екатерина Шпица, Совсем скоро малышка появится на свет, а Анна уже активно готовится к такому важному дню. На днях она устроила в одном из престижных отелей столицы праздник в честь будущей дочери — актриса собрала своих звездный подруг, среди которых был Аглая Тарасова Анна Хилькевич и другие. Многие друзья актрисы пришли на праздник со своими детьми. Девушки весело провели время в шикарном номере в отеле и поздравляли Анну со скорым рождением дочери.

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Сама Цуканова-Котт была облачена в белые брюки и мягкий розовый халат, который подчеркивал уже довольно большой живот актрисы. Весь день Анна сияла от счастья и принимала подарки для будущей малышки.

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