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«Пропала в свой день рождения»: в Прикамье неделю разыскивают пожилую женщину
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«Пропала в свой день рождения»: в Прикамье неделю разыскивают пожилую женщину 

59.ru 31 минуту назад
Фото: 59.ru
20 мая в Березниках пропала 58-летняя Алла Сорокина. Женщина пошла в дом своей дочери, чтобы покормить собаку. После этого связь с ней прервалась.
— Мама пропала в свой день рождения, 20 мая. В этот день мы были в Перми, поэтому поздравили ее по телефону, — рассказала 59.ru дочь пропавшей Аллы Сорокиной Елена. — Когда мы созванивались, мама была у нас дома в районе Рябинового сквера, кормила собаку. На следующий день, 21 мая, мы вернулись в Березники и поняли, что мамы нет ни у нас дома, ни у нее.
Дочь позвонила маме на сотовый, но трубку взял посторонний мужчина.
— Он сказал, что встретил мою маму 20 мая в Абрамово, неподалеку от ее дома. Она была расстроена ссорой с подругой, — сообщила Елена. — После этого мама пошла в гости к этому мужчине. Они немного выпили, и он проводил ее до «Новинок». Потом обнаружил, что она забыла у него свой телефон.
После беседы с дочерью пропавшей мужчина выключил телефон и больше не выходил на связь.
По словам Елены Сорокиной, ее мама не злоупотребляет выпивкой.
— Она пьет крайне редко, только по праздникам, и дома. Раньше она никогда не пропадала. Мама ухаживает за лежачей бабушкой, которой больше 80 лет, она бы никогда просто так не ушла, — прокомментировала женщина.
В ГУ МВД Прикамья заявили, что занимаются розыском Аллы Сорокиной. Заявление о ее пропаже родственники подали 23 мая.
В день пропажи Алла Сорокина была одета в голубую ветровку и джинсы. Если вы где-то видели женщину, похожую на нее, родственники просят сообщить об этом по номеру 89638613539 или 02.
Ранее в Прикамье нашли и вернули родственникам пропавшего 14-летнего подростка.
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