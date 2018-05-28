«Пропала в свой день рождения»: в Прикамье неделю разыскивают пожилую женщину

20 мая в Березниках пропала 58-летняя Алла Сорокина. Женщина пошла в дом своей дочери, чтобы покормить собаку. После этого связь с ней прервалась.

— Мама пропала в свой день рождения, 20 мая. В этот день мы были в Перми, поэтому поздравили ее по телефону, — рассказала 59.ru дочь пропавшей Аллы Сорокиной Елена. — Когда мы созванивались, мама была у нас дома в районе Рябинового сквера, кормила собаку. На следующий день, 21 мая, мы вернулись в Березники и поняли, что мамы нет ни у нас дома, ни у нее.

Дочь позвонила маме на сотовый, но трубку взял посторонний мужчина.

— Он сказал, что встретил мою маму 20 мая в Абрамово, неподалеку от ее дома. Она была расстроена ссорой с подругой, — сообщила Елена. — После этого мама пошла в гости к этому мужчине. Они немного выпили, и он проводил ее до «Новинок». Потом обнаружил, что она забыла у него свой телефон.

После беседы с дочерью пропавшей мужчина выключил телефон и больше не выходил на связь.

По словам Елены Сорокиной, ее мама не злоупотребляет выпивкой.

— Она пьет крайне редко, только по праздникам, и дома. Раньше она никогда не пропадала. Мама ухаживает за лежачей бабушкой, которой больше 80 лет, она бы никогда просто так не ушла, — прокомментировала женщина.

ГУ МВД Прикамья заявили, что занимаются розыском Аллы Сорокиной. Заявление о ее пропаже родственники подали 23 мая.

В день пропажи Алла Сорокина была одета в голубую ветровку и джинсы. Если вы где-то видели женщину, похожую на нее, родственники просят сообщить об этом по номеру 89638613539 или 02.

Ранее в Прикамье нашли и вернули родственникам пропавшего 14-летнего подростка.