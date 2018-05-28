В Пермском крае пропала 58-летняя женщина

В Березниках родственники разыскивают 58-летнюю женщину. Она пропала 20 мая, в день, когда праздновала свой день рождения.

Дочь пропавшей Аллы Сорокиной Елена рассказала, что 20 мая с семьёй была в Перми и поздравила маму по телефону.

«Она была весёлой, в приподнятом настроении. Сказала, что находится у подъезда нашего дома. И это был последний раз, когда мы с ней разговаривали, — рассказала Елена. — Мы приехали домой на следующий день, 21 мая. По дороге позвонили маме, но трубку взял незнакомый мужчина. Он сказал, что его зовут Николай, живёт в районе Абрамово. Сказал, что увидел маму на лавочке у подъезда дома, в котором живёт. Приятельница, у которой она была в гостях, выгнала её из дома, и мама якобы напросилась к нему в гости. Они немного посидели у него, а позже он проводил её до «Новинок». Когда вернулся домой, обнаружил, что она забыла у него свой телефон».

По словам Елены, телефон самый обычный, кнопочный. Красть его смысла нет. Тем не менее на связь с родными пропавшей женщины Николай выходит неохотно и через раз, а телефон так и не отдал. Дочь Аллы Сорокиной говорит, что просто так без предупреждения мама никогда не уходила. К тому же она заботится о своей пожилой матери, пережившей инсульт. И никогда бы её не бросила.

Семья женщины подала заявление в полицию.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы осветлённые, глаза зелёные. Была одета в голубую ветровку и голубые джинсы. Всех, кто видел Аллу Сорокину, просят позвонить по телефону 02.