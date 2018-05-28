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Как бороться с белокрылкой?
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Как бороться с белокрылкой?
7dach.ru
26 минут назад
Женский форум
У меня на рассаде помидоров, баклажанов, даже на рассаде вербены завелась белокрылка. Никогда такого раньше не было. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь эффективный способ борьбы с этой заразой.
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