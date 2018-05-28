Как бороться с белокрылкой?

У меня на рассаде помидоров, баклажанов, даже на рассаде вербены завелась белокрылка. Никогда такого раньше не было. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь эффективный способ борьбы с этой заразой.