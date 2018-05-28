Детское фото Светланы Лободы в смешных штанах позабавило поклонников

Певица Светлана Лобода решила вспомнить свое детство и показала поклонникам архивный снимок. Смешная девочка в широких штанах показалась фанатам артистки очень забавной и милой.

Совсем недавно 35-летняя бывшая участница группы «ВИА Гра», а ныне невероятно успешная сольная исполнительница Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Теперь у нее подрастают две дочки. Напомним, что старшей девочке, Еве, 7 лет. Как артистка назвала вторую наследницу, пока неизвестно. Видимо, малышка ведет себя спокойно и много спит, раз у Лободы появилось время окунуться в семейные фотоархивы и найти свое детское фото. Она показала поклонникам в Инстаграме забавный черно-белый снимок, как маленькая Света в свитере, теплых штанах и с бантом на голове счастливая качается на качелях.

«Советское детство», — подписала трогательный кадр артистка. Фанаты Светланы заметили, что на этом фото очень заметно ее сходство с дочкой Евангелиной. Также многие начали ностальгировать по своему детству и вспомнили, что в свое время тоже носили похожие смешные наряды. В частности, широкие штаны и сапоги на несколько размеров больше. При этом их детство было беззаботным и счастливым. «Как же Ева на вас похожа, оказывается» «О, классные шаровары! У меня такие же были» «Какие смешные штаны, у меня были подобные, в детстве ненавидела их»

«Ноги были длинные уже тогда» «Светлана с детства модницей была» Напомним, что Светлана Лобода до последнего хранила в тайне свою вторую беременность и до сих пор не сообщает, кто является отцом девочки. Артистка улетела рожать ребенка в Лос-Анджелес, где и находится до сих пор. При этом Светлана не планирует долго сидеть в декрете. Певица намерена вернуться на сцену уже в июне, посетив музыкальную премию телеканала МУЗ-ТВ. Будучи беременной, Светлана Лобода не давала скучать своим поклонникам, подкидывая им загадки. Так, она внезапно опубликовала фото с плоским животом, хотя еще носила под сердцем ребенка.