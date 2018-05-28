Белла Хадид доказала, что бикини можно носить и с носками

Белла Хадид отдыхает в Монако и регулярно делится с поклонниками в Instagram снимками из путешествия. На днях модель похвасталась своей потрясающей фигурой в бикини с парео, но внимание подписчиков привлекли ноги звезды. Дело в том, что вместо босоножек Белла решила надеть белые кроссовки Nike и высокие носки. К слову, образ в духе 90-х смотрелся безукоризненно. Более того, модель доказала, что дополнив лук небольшой сумочкой, можно смело выйти прогуляться на побережье.

В коротком ролике Белла наслаждается отдыхом и веселится, а ведь многие упрекают ее в безэмоциональности. Младшая сестра Джиджи редко улыбается, но этому есть объяснение. По словам Беллы, ей никогда не нравилась ее улыбка. «Я считала, что она кривая. Когда начала делать первые шаги в модельном бизнесе, этот вопрос для меня стоял очень остро. Я не хотела улыбаться», — рассказала модель в интервью журналу Instyle.

Кроме того, к одинаковому выражению лица ее приучили фотографы. По словам Беллы, в течение долгого времени они просили ее изображать скуку и равнодушие. «Однако все это не означает, что я такая на самом деле», — рассказала Хадид в интервью американской версии журнала Harper's Bazaar.