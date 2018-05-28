В России набирает популярность банджи-фитнес. Что это такое?

О чем идет речь?

По России распространяется новый вид спортивных тренировок — банджи-фитнес. Не так давно в Москве открылся первый специализированный банджи фитнес-клуб. Интересно, что в мире этим уже никого не удивить. Банджи-фитнес зародился в Тайланде, затем залы стали появляться в США, Китае, Германии, Испании.

Сегодня он становится популярным и продолжает захватывать все больше поклонников в России. Сейчас оборудование для банджи-фитнеса считается одной из самых востребованных новинок на рынке фитнес индустрии.

Окей. В чем суть банджи-фитнеса?

Все довольно просто. Банджи (пружинное устройство — в переводе с англ.) — это растягивающийся эластичный канат, который с одной стороны закреплен на потолке, с другой — на специальном поясе, похожем на снаряжение альпиниста. С помощью этого нехитрого механизма можно совершать эффектные прыжки. Также банджи оказывает немалое сопротивление при попытках выполнить многие обычные упражнения.

Научиться банджи-фитнесу нетрудно — чтобы приобрести все необходимые навыки, достаточно одного занятия.

Это эффективно для организма?

В Интернете много статей, что банджи-тренировки позволяют очень быстро сбрасывать вес и подтягивать мышцы; за час занятий сжигается до 1500 калорий. В свою очередь, екатеринбургский фитнес-тренер высшей категории Игорь Бессмертный считает, что занятие банджи-фитнесом не дает большого эффекта.

«Это достаточно необычный вид тренировки, но я бы не сказал, что очень эффективный. Данное направление подходит для тех, кто боится высоты, банджи-фитнес убирает страх полета. Здесь есть эффективность в эмоциональном плане — прыгать же прикольно! Эти занятия направлены скорее на улучшение настроения, чем на извлечение какой-то физической пользы для организма», — считает Вершков.

Есть ли банджи-фитнес в Екатеринбурге?

На сегодняшний день в Екатеринбурге нет ни одного фитнес-клуба с оборудованием для банджи-тренировок. Даже в российской столице новое направление пока не очень сильно развито.

«Время от времени посещаю конвенты в Москве, там и рассказывают про различные новинки, в том числе про банджи-фитнес. В столице это только-только сейчас появляется. Поскольку все новые фитнес-направления обкатываются там, потом идут в Санкт-Петербург и только затем — в третий город по фитнесу — то есть в Екатеринбург, то придется подождать. Но непонятно, сколько времени», — утверждает Игорь Бессмертный.

По словам специалиста, причина такой задержки — осторожность собственников фитнес-клубов.

«Почему так долго доходит? Местные предприниматели не хотят рисковать деньгами. Это же новое оборудование, обучение персонала, в целом большие затраты. В этом плане мы, конечно, отстаем от Москвы».

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Overtime.life разбирается, в чем суть нового направления в фитнесе, насколько это эффективно для организма и почему в Екатеринбурге нет ни одного фитнес-клуба с оборудованием для банджи-тренировок.

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