Дачный тренажер для взрослых и детей — готовое решение для ЗОЖ

В мое детство на дачах тренажеров не было. Были лейки, парники, картошка и самодельные качели (редко). Для детей же жизненно необходимо иметь какие-то лазилки, лесенки и качели. Но далеко не каждые родители или бабушки-дедушки имеют возможность сделать на даче большой тренажер своими руками.

Когда-то, не очень давно, я нашла удобный и недорогой тренажер — игровой комплекс для дачи. Он заявлен как детский, но вполне выдерживает взрослых. Модификации зависят от предпочтений, конечно. Но у меня было только два пожелания: металл и недорого.

Перерыв и проанализировав весь интернет, выбрала самый оптимальный вариант. Такой же есть в гипермаркете ОБИ: Игровой комплекс.

Вот такой комплекс

Базовая комплектация тренажера выглядит очень просто: это два основания буквой А, с одной стороны двойная лесенка, посередине перекладина, на которую можно нацепить выбранное оборудование. У нас это качели двух видов (для малыша и обычные), канат, кольца, сетка-лазалка.

Сейчас сын подрос, детские качели сменились на сетку. Тренажер устанавливается тоже просто, но без мужской силы не обойтись. Его основания просто забивают в грунт. Можно бетонировать, это уже по желанию. У нас уже стоит пятый год. Сборка занимает час-два времени, если ничего не перепутать в схеме.

Объясню, почему металл. Тонкие нетяжелые конструкции обрабатывать не надо, коробки с запчастями даже я могла загрузить в машину. Все отверстия и крепления в комплекте. Собрать может любой чайник (я). Используется тренажер у нас по полной, и взрослыми и детьми.

Тренируем равновесие

Учимся вязать морские узлы

Ясно, что дети лазают и качаются на качелях, мне кажется, постоянно. Но для взрослых такой тренажер тоже очень полезен. После работы согнувшись в три погибели на огороде, надо обязательно повисеть на руках на перекладине, чтобы расслабилась спина, а позвонки встали по своим местам.

А если вдруг хочется заняться фигурой или подкачать мышцы, то и тут детский тренажер необходим: подтягивания на руках тренируют бицепсы и трицепцы, а поднятие ног — мышцы живота.

Отжимания, спина прямая. Прокачка бицепсов.

Лето занятий, и, глядишь, уже кубики пресса, талия, жирок ушел… И с красивой фигурой в бархатный сезон на море…

Но если у вас вдруг нет такого классного тренажера, как у меня, не расстраивайтесь! Всему легко найти замену: повисеть после грядок можно на дверном косяке или суку, там же поднимать и опускать ноги для накачивания пресса; бицепсы разработать можно поднятием пятилитровой лейки с водой одной рукой или в двух руках по лейке, кому как понравится; а ловкость дети испокон века развивали на заборах и деревьях! Главное — это желание и стремление к здоровому образу жизни!

играем в Капитанов