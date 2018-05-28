Ещё
«Мисс Офис — 2018»: выбери самых красивых северянок вместе с 29.ru
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Жалею, что сразу не унесла ноги»
«Жалею, что сразу не унесла ноги»

«Мисс Офис — 2018»: выбери самых красивых северянок вместе с 29.ru 

29.ru 15 минут назад
Фото: 29.ru
Бухгалтер, специалист по снабжению, контролёр деревообрабатывающего производства, инженер и даже старший помощник начальника секретного отделения. Кто из этих девушек достоин представить Архангельск в Москве — на финале Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018»? Уже в эту субботу, 2 июня, в Архангельске пройдет кастинг для офисных красавиц. Мы предлагаем вам выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 20 мая и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей 29.ru и получит приятный приз от редакции.
//
29.ru: последние новости
Спасибо тем, кто возится с клумбами: фотографии цветущего Архангельска На Сульфате бывший осужденный запер девушку в квартире и зверски избил Из бухгалтеров - в "королевы блёсток": история архангелогродки, рискнувшей изменить жизнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жалею, что сразу не унесла ноги»29
Как менялась Лолита Милявская3
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад18
Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод
Откровенный образ Решетовой никто не оценил26
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение