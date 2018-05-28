Бухгалтер, специалист по снабжению, контролёр деревообрабатывающего производства, инженер и даже старший помощник начальника секретного отделения. Кто из этих девушек достоин представить Архангельск в Москве — на финале Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018»? Уже в эту субботу, 2 июня, в Архангельске пройдет кастинг для офисных красавиц. Мы предлагаем вам выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 20 мая и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей 29.ru и получит приятный приз от редакции.
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