Виктор Емец научил костромских предпринимательниц гасить конфликты

В пятницу состоялась очень неординарная встреча главы городской администрации Виктора Емца и участниц клуба женского предпринимательства Костромы (ЖП). На встрече побывал и корреспондент портала K1NEWS.RU.

Послушать советы от практикующего градоначальника собрались как начинающие, так и уже вполне состоявшиеся в бизнесе предпринимательницы.

Виктор Емец на встрече оказался единственным мужчиной. И, несомненно, все женское внимание было адресовано только ему.

Тема встречи была заявлена, как конфликтология. Ведь для руководителей бизнеса очень важно уметь гасить конфликты как с клиентами, так и с персоналом.

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Вот уже год Виктор Емец в центре нападок костромичей. Ведь ситуация с ремонтом единственного городского моста в разные этапы то накалялась, то потихонечку успокаивалась. И все нападки непременно шли в адрес Виктора Емца. На одной из встреч с журналистами глава администрации даже произнес фразу о том, что он готов принять на себя всю критику по поводу ремонта и он морально готов к этой ситуации.

Несколько мыслей от Виктора Емца на тему конфликтологии:

1. В современном мире отдел конфликтологии на многих предприятиях занимает ведущие позиции. Кострома пока опаздывает в этом вопросе, но и к нам это неизбежно придет.

2. Не тратьте время в спорах на тех, кто не является потребителем вашей услуги.

3. Умейте различать конструктивную критику от эмоционального выплеска.

4. Отвечайте вашим оппонентам в соцсетях, если это указание на реальные ошибки.

5. Не ведитесь на троллинг, не тратьте ваше личное время впустую.

6. Если бизнес позволяет работать с сотрудниками на удаленке, используйте эту возможность. Зачастую качественный специалист стоит дешевле вне пределов Костромы. Используя труд таких людей, вы сэкономите время и нервы на переделывание работы и избежите дальнейшего конфликта.

7. Информируйте о результатах вашего труда, бизнеса. Это позволяет сформировать картину завершенности работы и избежать лишних вопросов, которые будут отвлекать вас от основной работы.

Уже к середине беседы стало ясно, что костромские предпринимательницы — это прежде всего женщины и вопросы, касающиеся жизни города, вышли на первый план беседы. Прекрасных костромичек также волнуют вопросы ремонта моста, благоустройства дворов, содержания городских дорог, строительства школ и детских поликлиник. Виктор Емец ни один вопрос не оставил без внимания, дав на него полный ответ.

Но 2 часов на беседу оказалось крайне мало и прозвучало предложение, что надо чаще встречаться.

Глава администрации пообещал, что теперь он будет прислушиваться к мнению женского предпринимательства и готов организовать такие встречи на регулярной основе.