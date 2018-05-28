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Библиотека № 169 приглашает на тренинг
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Библиотека № 169 приглашает на тренинг 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
30 мая в 15.00 библиотека № 169 «Проспект» приглашает всех желающих на бесплатный тренинг «Что такое эмоциональный интеллект и зачем он нужен?».
Цель тренинга: получить представление об эмоциональном интеллекте и его роли в повседневной жизни. Многие ученые считают эмоциональный интеллект важнее для личного и профессионального успеха, чем уровень IQ. Но, к сожалению, ни школа, ни институт не учат нас управлению своими эмоциями. А ведь этот навык необходим каждому человеку! На тренинге участники проверят свои навыки в распознавании эмоций, получат представление о базовых эмоциях человека и их проявлении, а также о том, в чем заключается умение налаживать эффективное общение в дружбе, любви и в коллективе.
Телефон: 8 (495) 438-95-10  Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).
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