Библиотека № 169 приглашает на тренинг

30 мая в 15.00 библиотека № 169 «Проспект» приглашает всех желающих на бесплатный тренинг «Что такое эмоциональный интеллект и зачем он нужен?».

Цель тренинга: получить представление об эмоциональном интеллекте и его роли в повседневной жизни. Многие ученые считают эмоциональный интеллект важнее для личного и профессионального успеха, чем уровень IQ. Но, к сожалению, ни школа, ни институт не учат нас управлению своими эмоциями. А ведь этот навык необходим каждому человеку! На тренинге участники проверят свои навыки в распознавании эмоций, получат представление о базовых эмоциях человека и их проявлении, а также о том, в чем заключается умение налаживать эффективное общение в дружбе, любви и в коллективе.

Телефон: 8 (495) 438-95-10 Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).