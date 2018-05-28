Любящий отец Брэдли Купер с дочкой Леей на детской площадке: фото

Брэдли Купер и Ирина Шейк для многих являются образцово-показательной парой. Несмотря на свою занятость, голливудский актер и российская модель стараются все свободное время проводить со своей маленькой дочкой Леей. Чаще всего папарацци удается запечатлеть малышку в компании ее мамы. Однако на этот раз Брэдли Купер дал своей возлюбленной отдохнуть и взял родительские обязательства на себя.

Брэдли Купер с дочкой Леей

Актера с ребенком сфотографировали на детской площадке. Брэдли сначала прокатил малышку в коляске, а затем на качелях. Умилительные фото разлетелись по соцсетям.

Брэдли Купер с дочкой Леей

Брэдли Купер с дочкой Леей

Брэдли Купер с дочкой Леей

Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.