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Любящий отец Брэдли Купер с дочкой Леей на детской площадке: фото
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Любящий отец Брэдли Купер с дочкой Леей на детской площадке: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Брэдли Купер и Ирина Шейк для многих являются образцово-показательной парой. Несмотря на свою занятость, голливудский актер и российская модель стараются все свободное время проводить со своей маленькой дочкой Леей. Чаще всего папарацци удается запечатлеть малышку в компании ее мамы. Однако на этот раз Брэдли Купер дал своей возлюбленной отдохнуть и взял родительские обязательства на себя.
Брэдли Купер с дочкой Леей
Актера с ребенком сфотографировали на детской площадке. Брэдли сначала прокатил малышку в коляске, а затем на качелях. Умилительные фото разлетелись по соцсетям.
Брэдли Купер с дочкой Леей
Брэдли Купер с дочкой Леей
Брэдли Купер с дочкой Леей
Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.
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