Как перезарядить пистолет Макарова одной рукой

Времена вестернов давно канули в лету, но фокусы с огнестрельным оружием все еще в цене. Классический ПМ, к примеру, мастера своего дела без проблем перезаряжают одной рукой — научиться этому вполне реально.

Обратите внимание, как быстро все происходит. Понятно, отработка такого трюка должна занимать долгое время, зато как эффективно смотрится результат!

После первых кадров кажется, что самому провернуть такое нереально. Но дальше автор просто показывает, как нужно разделять весь трюк на серию простых движений. Стало гораздо проще — все дело только в тренировке.

И напоследок оператор показывает нам фокус, который и в самом деле круто смотрелся бы в вестерне. Стрелок одним движением достает ПМ и досылает патрон: готов к труду и обороне!