Ещё
Как перезарядить пистолет Макарова одной рукой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как перезарядить пистолет Макарова одной рукой 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Времена вестернов давно канули в лету, но фокусы с огнестрельным оружием все еще в цене. Классический ПМ, к примеру, мастера своего дела без проблем перезаряжают одной рукой — научиться этому вполне реально.
Обратите внимание, как быстро все происходит. Понятно, отработка такого трюка должна занимать долгое время, зато как эффективно смотрится результат!
После первых кадров кажется, что самому провернуть такое нереально. Но дальше автор просто показывает, как нужно разделять весь трюк на серию простых движений. Стало гораздо проще — все дело только в тренировке.
И напоследок оператор показывает нам фокус, который и в самом деле круто смотрелся бы в вестерне. Стрелок одним движением достает ПМ и досылает патрон: готов к труду и обороне!
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью2
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение