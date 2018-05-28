Роман и немцы. Гузель Яхина о новом романе и свиданиях с Казанью

Лауреат национальной литературной премии «Большая книга» Гузель Яхина презентовала второй роман «Дети мои» — о судьбе поволжских немцев. Она рассказала «АиФ-Казань» о том, почему боялась писать его, о любимой Волге и народе-сироте.

Гузель Яхина о жизни после славы, свиданиях с Казанью и молчащем поколении

Не приняли в семью

Венера Вольская, «АиФ-Казань»: Гузель Шамилевна, первый ваш роман о раскулачивании в татарской деревне «Зулейха открывает глаза» стал литературной сенсацией. Тема нового романа тоже трагична, она касается истории поволжских немцев. Почему решили взяться за нее?

Гузель Яхина: Это был естественныйвыбор. Интерес и любовь к немецкому языку у меня очень давно — с детства слышала слова на этом языке от дедушки, он учитель немецкого. А потом и сама стала учителем немецкого. И даже училась в Бонне, выиграв стипендию немецкой службы академических обменов. Поэтому для меня немецкое — это совсем не чужое. К примеру, те, кто читал первый роман, помнят, что и там есть герой — российский немец, профессор Вольф Карлович Лейбе.

— Который, как и Зулейха, «открывает глаза» — рождается заново.

— Да. А в словосочетании «поволжские немцы» первое слово так же важно, как и второе, потому что я выросла на Волге. У нас была дача на острове Дальний недалеко от Свияжска, и все мое детство прошло на реке. Я прекрасно знаю Волгу: при рассветном и закатном освещении, в тумане и в ясный день. Очень ее люблю — и все реки, которые я встречаю в жизни, меряю по ней.

Поэтому было очень интересно посмотреть, что происходило на берегах родной для меня реки с уникальным народом, приехавшим в Россию по приглашению императрицы Екатерины II и жившим анклавом, обособленно. Им пришлось выживать в чуждом для себя месте, на берегу чужой огромной реки, еще и в степи, в сложном и непривычном климате. С одной стороны реки — русское население, а с другой — киргиз-кайсаки, которые поначалу нападали и разграбляли немецкие колонии. Переселенцы тщательно оберегали принесенную на берега Волги культуру и языки: разные германские диалекты, сильно отличающиеся друг от друга, сохранялись в Поволжье и практически до начала ХХ века изменились очень мало. Культура, уклад жизни тоже сохранились с XVIII века — до самой депортации в 1941 году.

— Эти люди стали заложниками отношений между СССР и Германией.

— Да, это так. Постепенно, погружаясь в материал, я поняла, о чем мне хочется написать — не о депортации, не о жизни в ссылке, не о восприятии поволжскими немцами Второй мировой. Захотелось заглянуть чуть раньше во времени, в ранние советские годы, с 1916 по 1938-й, и рассказать о всем том ярком, самобытном, вкусном и живом, что составляло этот забытый сегодня мир — мир немцев Поволжья.

Я находила свидетельства очевидцев событий — книги, написанные на немецком, готическим шрифтом. Некоторые в архивах Ленинской библиотеки, какие-то пришлось выписывать из Вены, из Мюнхена.

— Какой реакции ждете от читателей?

— Я надеюсь, что они увидят в романе разные уровни. Уровень сюжетный, который рассказывает о непростых отношениях главного героя, деревенского учителя по имени Якоб Иванович Бах, с женщиной, с приемными детьми, с творчеством. Увидят пласт метафорический — мой герой большую часть романа молчит: и это молчание важно, через него мне хотелось рассказать о «молчащем поколении» Советского Союза. В книге читатель увидит и многочисленные отсылки к германскому фольклору, но сама немецкая сказка и есть главная метафора романа — метафора советской сказки, которая сбылась совсем не так, как нам хотелось. И, наконец, пласт политический: название отсылает не только к взаимоотношениям главного героя со своими приемными детьми, но и к отношению государства с населяющими страну народами.

— Германия давно определилась, что фашизм и Гитлер, — это зло, а у нас все чаще приходится слышать мнение, что Сталин — эффективный менеджер. Почему?

— Травмы советского прошлого еще не проработаны до конца. И всплеск интереса к Сталину, и попытки его реабилитировать об этом свидетельствуют. Я надеюсь, что эта затянувшаяся дискуссия когда-нибудь закончится. В романе«Дети мои» линии Сталина посвящены четыре главы из тридцати. И надеюсь, что моя позиция относительно него совершенно четко прочитывается –в обеих моих книгах: Сталин — это тиран, режим его правления называется тирания. Некоторые описанные в «Детях моих» моменты актуальны и сейчас, кстати, внимательный читатель это увидит.

— Что вас беспокоит в сегодняшних явлениях? По-вашему, мы стали добрее или злее?

— Не возьмусь рассуждать об обществе в целом. Что же касается нашего маленького мира — семьи, друзей, — это зависит от нас. Мы сами определяем «уровень доброты» в своей жизни, сами ее сеем, сами пожинаем.

«Просто хотела дойти до конца»

— Первый же ваш роман получил национальную премию «Большая книга», переведен на 30 языков. Как вы не побоялись взяться сразу за такой крупный формат, практически избежав этапа рассказов, повестей?

— Никакого страха тогда как раз не чувствовала, потому что совершенно не было уверенности, что занимаюсь литературой. У меня не было представления о том, что получится. Я просто хотела дойти до конца: дописать текст и сделать его таким, чтобы за него не было стыдно. Первый роман я писала играючи, легко — в том смысле, что я не ощущала страха и тревог. Я не очень еще понимала, как велика ответственность за написанное слово.

А вот когда взялась за второй роман, было гораздо труднее. Боялась, например, сравнений второго романа с первым. И может быть, поэтому тема страха появилась в этом романе. Когда почти уже закончила книгу, то увидела, что она есть — во всех сюжетных линиях. Просочилась и стала одной из ключевых.

Озеро Казань

— Вы живете в Москве почти 20 лет. Определите одним словом Казань и Москву.

— Москва — это океан. Она огромная во всех смыслах. Это такой мир, который невозможно мысленно объять. И когда меня спрашивают «ты любишь Москву?», я могу ответить только «я люблю свой район» — Сокольники, ВДНХ, Ботанический сад, Останкино. Я обжила его, исходила ногами вдоль и поперек — знаю все улочки, парки, скамеечки в парках. Про Москву же не могу этого сказать: есть очень большие районы, в которые я даже ни разу не приезжала. А Казань–это большое озеро, оно меньше, понятнее, чем Москва-океан.

Мне очень нравится, как изменилась Казань. Это город, которым по праву гордишься. Свидание с Казанью — праздник для меня, и это не высокие слова, а то, что чувствую. Думаю, я далеко не одинока в этом признании в любви.

— Что для вас самое дорогое для вас в татарском, кроме языка?

— Для меня татарское, если говорить ассоциациями, — это про детство. Бабушки и дедушки, их дома, очень разные. С маминой стороны — деревенский, с большим хозяйством, домашними животными, птицей, огородом и сельскохозяйственным циклом. С папиной стороны — дом казанских татар: с фарфоровой супницей, серебряными столовыми приборами, умными разговорами, фортепианными вечерами, интересными встречами. Мне очень повезло: и здесь, и там я была своя, перебегала из дома в дом. И я знала, где говорить «кошык», а где «калак» (ложка), где «йомырка», а где «кукей» (яйцо). Я только сейчас поняла, какое это счастье — быть своей в каждом из этих миров.

— Ваша дочь-подросток учится в Москве. Но, живи вы в Казани, где сейчас спорят о добровольном или обязательном изучении татарского, что бы выбрали?

— Я сама посещала уроки татарского, вспоминаю их с теплом. Я была бы рада, если мой ребенок ходил на татарский.

— «Зулейха… » сначала родилась как сценарий, потом появилась книга, которая скоро будет экранизирована, с Чулпан Хаматовой в главной роли. Насколько знаю, съемки пройдут в Лаишевском и Чистопольском районе, уже объявлен кастинг актеров.

— Смешно, но о том, что съемки скоро начнутся, я узнала из казанских СМИ. Я знакома с режиссером, продюсером, читала варианты сценария, дала комментарии, но не более того. Что касается Чулпан Хаматовой в главной роли, то буду счастлива, если сыграет она.

— А вы с ней похожи.

— Мне многие об этом говорили. Если вам так кажется — здорово.

— Жизнь после славы — какая?

— Внешне, конечно, она очень сильно изменилась, это правда. Стало много внешних событий — поездок, новых знакомств, общения. Но внутреннюю часть жизни я всячески постаралась оградить, сохранить прежней, и мне это удалось, насколько это возможно.

— Когда вам задают наивный вопрос: «Вот думаю, стоит ли стать писателем», вы что отвечаете?

— Если такой вопрос возникает, то не стоит. Если у человека горячее желание — он идет и делает.