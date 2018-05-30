Толкиен, братья Гримм и немецкие сказки: с чем сравнивают новый роман Гузели Яхиной

Выходит новый роман Гузели Яхиной . Книга «Дети мои» — в статусе потенциального бестселлера. Отрывок из нового произведения автора был включен в «Тотальный диктант» этого года.

«У меня не выходит писать современный роман», — признается Гузель Яхина, которая ищет сюжеты в страшных, но удивительных моментах истории. В своем первом романе «Зулейха открывает глаза» 40-летняя писательница из Казани раскрыла дикий мир татарской глубинки, где есть место трагедии и любви. Новый роман «Дети мои» переносит читателя в немецкое Поволжье 30-х годов.

«Я создаю мозаику из кусочков правды», — говорит писательница, отмечая, что новая книга — это преображенная немецкая сказка, сотканная из тысяч деталей. В основе — рассказ о Якобе Бахе, российском немце, учителе в колонии с будто бы волшебным названием Гнаденталь.

Критик Галина Юзефович увидела в романе аллюзии на произведения Толкиена, где каждый поволжский немец — немножко хоббит в большой советской России. О новом литературном языке Яхиной рассказывает литературный обозреватель Николай Александров

Николай Александров литературный обозреватель «На сей раз это совершенно другая обстановка, совершенно другой мир, кстати говоря, гораздо в большей степени литературно осмысленный. Это немецкие колонисты. Действие начинается еще до революции. Немецкое Поволжье, Волга, рядом с Саратовом. Яхина достаточно внимательно описывает этот интересный этнографический мир. Немецкая сказка, немецкая литература становится лейтмотивом повествования, и разного рода аллюзии, намеки, иногда даже цитаты из, конечно же, немецких сказок (хотя звучат имена самых разных авторов) определяют строй повествования. Действительно, сам роман как будто превращается в сказку, чем-то напоминает мотивы братьев Гримм».

Отмечая успех «Зулейхи», критики ласково называли книгу романом для домохозяек — потому что он полюбился всем, во многом за ясный стиль. Как отмечает литературовед Павел Басинский , Яхина не дает читателю ничего лишнего, никаких деталей — только короткие фразы. Российская писательница Майя Кучерская признается, что ее студентки просят научить их писать, как Яхина.

Новый роман «Дети мои» — стилистический эксперимент для автора, но мы такое уже читали, говорит литературный обозреватель РБК Наталья Ломыкина:

Наталья Ломыкина литературный обозреватель РБК «Гузель Яхина доказала, что с дебютным романом, который написан никому не известным автором, можно выйти на международный уровень практически сразу. Это совершенно никому не известная писательница, никому не известный роман, который полюбили читатели. Эта читательская волна и вынесла „Зулейху“ к успеху. Дальше она идет довольно предсказуемым путем. Но все это уже было в литературе. Почему роман „Дети мои“, на мой взгляд, не получился? Потому что она пошла тем же путем. Она взяла сюжет немецких сказок, переложила их на историю, сделала это по-своему. Но это не новаторство, это не какой-то очень заметный голос в этот раз».