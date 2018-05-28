Редкий кадр: все дети Никиты Михалкова предстали на одном фото

Звездное семейство Михалковых считается примером для многих поклонников артистов. Пользователи считают, что режиссер воспитал достойную смену — все его дети пошли по стопам знаменитого отца и стали довольно востребованными артистами, которые активно снимаются в кино.

Накануне Анна Михалкова выложила в своем микроблоге редкий кадр, на котором позирует вместе с сестрой Надеждой и братом Артемом. Отметим, что родственники хоть и стараются много времени проводить вместе, но такие семейные фотографии появляются в Сети не так уж и часто. При этом наследники знаменитой фамилии очень дружны и поддерживают друг друга во всех ситуациях. «Сели по возрасту», — подписала снимок Анна.

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Поклонники сразу же начали обсуждать новый снимок звездного семейства и отметили, что сестры и брат сильно похожи друг на друга. «Молодцы, берегите друг друга», «Приятно как на вас смотреть!», «Славные», «Отличное фото», «Вы так похожи», «Папины дети», «Какие красивые! Ваши родители счастливые люди! Такие детки замечательные», — писали поклонники под фотографией.