Ещё
Редкий кадр: все дети Никиты Михалкова предстали на одном фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкий кадр: все дети Никиты Михалкова предстали на одном фото 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звездное семейство Михалковых считается примером для многих поклонников артистов. Пользователи считают, что режиссер воспитал достойную смену — все его дети пошли по стопам знаменитого отца и стали довольно востребованными артистами, которые активно снимаются в кино.
Накануне Анна Михалкова выложила в своем микроблоге редкий кадр, на котором позирует вместе с сестрой Надеждой и братом Артемом. Отметим, что родственники хоть и стараются много времени проводить вместе, но такие семейные фотографии появляются в Сети не так уж и часто. При этом наследники знаменитой фамилии очень дружны и поддерживают друг друга во всех ситуациях. «Сели по возрасту», — подписала снимок Анна.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1788559534829048745_288097840"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники сразу же начали обсуждать новый снимок звездного семейства и отметили, что сестры и брат сильно похожи друг на друга. «Молодцы, берегите друг друга», «Приятно как на вас смотреть!», «Славные», «Отличное фото», «Вы так похожи», «Папины дети», «Какие красивые! Ваши родители счастливые люди! Такие детки замечательные», — писали поклонники под фотографией.
Teleprogramma.pro: последние новости
Недолго музыка играла: Сати Казанова заговорила о предательстве Денис Майданов рассказал, как едва не потерял беременную супругу Дочь Владимира Машкова привезла детей из Америки: появились первые фото девочек
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью2
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение