Анна Седокова переволновалась, выйдя с дочерью на красную дорожку

Звезда переживала, чтобы у девочки все прошло удачно.

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что недавний выход вместе со старшей дочерью на красную дорожку оказался для нее очень нервным событием. Звезда сильно переживала, чтобы появление Алины на публике оказалось удачным. После того, как пермия телеканала RU.TV, на которой Анна еще и была одной из ведущих, завершилась, звезда решили поделиться своими эмоциями с поклонниками.

Я готовлюсь к Премии, очень переживаю, у меня смена нарядов, причесок, сценарий длинный — очень важное событие, как вы понимаете. Алинка решает пойти со мной на дорожку и тут меня замкнуло. Я поняла, что нервничаю в 100 раз больше. Я абсолютный контролфрик. Мне нужно, чтобы мои дети были максимально счастливы, должны быть максимально под присмотром. Идеальные платья и косички, а тут я испугалась, что не справлюсь, что лук не идеален, что «бант не там»,

— начала свой рассказ Анна Седокова.

Звезде показалось, что она ничего не может контролировать, даже себя. Волнение, по словам Анны, значительно отразилось на ее поведении.

Мы с @lalina_one выходим на дорожку, я не могу произнести ни слова ведущим! У меня немеет язык, я не понимаю, о чем нервничать. Либо о работе, либо о дочке. У меня так и нет почти ни одного фото с дорожки, а на тех двух, которые есть, я просто как перепуганный ослик,

— заключила звезда.

Заодно она показала видео, как произошел этот выход. Глядя на звезду, не кажется, что она так сильно переживала, ей удалось это скрыть. Тем не менее, Анна все же решила признаться зрителям в своих чувствах на тот момент.

«Аня, у меня тоже взрослая дочь, понимаю вас, как никто, это был первый раз и очень волнительный, вы его прошли достойно», «Стильные! Дочка милая!☺, Зря волновались, были потрясающе красивые!😘😘😘», «Я видела отрывок в интернете с премии, мне даже очень понравилось», «Аня, с такой красотой не надо нервничать, расслабиться и жить!», — поддержали звезду поклонники.

Напомним, всего у Анны Седоковой трое детей. Со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, который появился на свет 8 апреля прошлого года, звезда с недавнего времени живет в России. Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . А отцом Гектора стал бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась вскоре после родов, признавшись, что буквально сбежала из-под венца. Среднюю, Монику, звезда родила в браке с бизнесменом Максимом Чернявским . Он не дал разрешения Анне увезти дочь в Россию. И, более того, решил отобрать у бывшей супруги родительские права на девочку.

Фото: Instagram @annasedokova

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