Каким должен быть современный офис

У каждого человека, хотя бы день поработавшего в офисе, есть собственные представления об идеальном рабочем пространстве. Чтобы сориентировать вас в современных возможностях и творческих вариантах их применения, мы взяли с собой теле— и радиоведущего Григория Погосяна и отправились в салон офисной мебели BENE RUS.

После небольшой экскурсии и креативного мозгового штурма вот к каким выводам мы пришли.

1. Мобильность

Офисное пространство сегодня, спасибо небесам, это не соты с поликарбонатными перегородками и гулом принтеров. Это в наибольшей степени мобильное пространство, где постоянно сдвигается мебель и создаётся нечто новое.

Сегодня вы сидите в кресле за столом у окна, а завтра здесь же нужно организовать локальное мероприятие со спикером и местами для зрителей. Через неделю вы готовитесь праздновать день рождения коллеги, а в следующем месяце в это же пространство переедет творческая группа, которая камня на камне не оставит от первоначальной задумки.

И как всё это соблюсти и реализовать красиво и, главное, удобно? Вариантов масса, но есть один очень любопытный, имя ему — Pixel. Деревянный куб спроектирован австрийской компанией Bene таким образом, чтобы в одиночку решать сразу несколько задач, однако в компании себе подобных он способен на настоящие чудеса.

Сам по себе Pixel — это куб, на котором удобно сидеть (для мягкости есть специальная подкладка) и где можно хранить вещи — сумку, книги, папки и так далее. Собрав в ряд несколько таких кубов, можно соорудить скамейку.

Ставим два ряда друг на друга, повторяем 2-3 раза — и получаем большой рабочий стол для переговоров. Pixel работает по принципу лего и может воплотить любые задумки в считаные минуты — многоуровневые скамьи для зрителей и трибуна для лектора, обеденный стол с табуретами, переговорный стол со скамьями и тому подобное.

2. Индивидуальность

Перемещаемся в кабинет руководителя и открываем для себя главный секрет рабочего пространства для человека, несущего ответственность за всё вокруг и умеющего принимать сложные решения.

Секрет стабильности психики и находчивости разума кроется не в подставке для ног и коллаже из памятных фотографий, а в грамотно подобранной мебели, которая будет одновременно организовывать, сдерживать и направлять.

Как раз такую систему мебели мы обнаружили в линейке Bene под лаконичным названием AL. Хай-тек, минимализм, шпон, кожа и алюминий. Как это всё способствует правильному настрою на работу? Дело в том, что окружение, проецирующее определённую эмоцию, идею или стиль, всегда оказывает влияние на того, кто осознанно или бессознательно её воспринимает.

Так, ваш стильный, но сдержанный кабинет может направить мысли и действия в правильное, полностью соответствующее окружению русло.

3. Экологичность

Григорий Погосян поделился идеей оформления зеркала в санузле центрального рынка. Там зеркало оформлено живым мхом. Григорий тут же придумал идеальный пол для офисного пространства — живая трава. Здорово же? А ухаживать за ней будут специальные службы, такие наверняка есть.

Идея нас захватила в первую очередь своей абсолютной экологичностью. Первое время, пока вариант живого пола находится в разработке, можно обойтись несколькими комнатными растениями, которые будут насыщать воздух кислородом и радовать своим видом.

4. Комфортность

Григорий Погосян настаивает, что рабочее кресло должно быть сделано из натуральной кожи, откидываться назад, иметь функции качания и регулирования всего, что только можно регулировать. Мы добавим, что такое кресло должно быть ещё и стильным. Потому как имидж, может, и не всё, но очень много — тем более если вы руководитель.

5. Вариативность

Григорий Погосян, теле— и радиоведущий:

— В западных компаниях работник может не только сказать «я хочу работать стоя», но и получить такую возможность. В целом такое положение тела идеально, если вы работаете с документами или за компьютером. Но мы люди ленивые, быстро устаём и хотим сесть, желательно в большое и удобное кресло. Однако ради вашей спины и всего опорно-двигательного аппарата я советую периодически прислушиваться к опыту западных коллег и устраивать себе вертикальное осуществление служебных обязанностей. Тем более что современная мебель это позволяет.

6. Долговечность

Григорий Погосян, теле— и радиоведущий:

— Рабочий стол должен быть каменным! Я убеждён в этом абсолютно! Любой творческий человек во время максимального умственного напряжения или элементарного стресса может взяться за фломастер, карандаш или даже перьевую ручку и заняться самым естественным для себя занятием — наскальной живописью! И ладно, если при помощи чернил, а если ему вздумается чем-нибудь острым выгравировать своё имя?

Деревянный стол ведь «прогнётся» под таким натиском, и с уходом волны стресса ситуацию уже никак не изменишь.

То ли дело камень! Поцарапать его не так уж и просто, а чернила смываются одним движением. К тому же сейчас масса планшетов придумана, чтобы уберечь руки от холода в том числе. Поэтому — да, только камень!

Долговечность как совершенно логичное качество хорошей офисной мебели имеет свои нюансы. Если, к примеру, с качеством крепежей, износостойкими материалами и жёсткостью конструкции всё понятно, то такую тонкость, как природные особенности, учитывают далеко не всегда. Но переживать не стоит — специалисты BENE RUS всегда готовы прийти на помощь и оказать своим клиентам всестороннюю поддержку — результатом вы останетесь довольны.

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