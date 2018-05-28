Почему гусарами так восхищались

Гусары как воинское подразделение возникли в Венгрии в 1548 году. Гусарские подразделения были сформированы для защиты от турок. Ко времени сбора этого ополчения восходит и название «гусары».

Каждый двадцатый

По одной из версий, оно образовано от венгерского húsz, то есть 20. Каждый двадцатый дворянин должен был войти в кавалерийское ополчение, либо каждый двадцатый из новобранцев должен был стать кавалеристом. Есть и другие версии происхождения названия. Так, некоторые исследователи возводят слово «гусар» к латинскому cursus, что переводится как «набег». По этой версии, гусары родственны корсарам.

Позже гусары появились и в польских войсках. Полки гусар в армии времен Стефана Батория были одной из самых грозных сил Европы. Кроме короля, собственными ротами гусар обзаводились и магнаты. Гусары тех времен сильно отличались от привычного нам образа гусаров в ментиках и доломанах. Он носили тяжелые доспехи, одним из важных атрибутов были звериные шкуры. Как правило, леопардовые.

Летучие гусары

«Эскадрон гусар летучих» — не просто поэтический образ и название фильма Ростоцкого. Первые гусары были в прямом смысле крылатыми. «Крылатость» пришла в гусарские подразделения, скорее всего, от сербских наемников, носивших крылья. Кавалеристы Речи Посполитой — элеары — также носили крылья.

В допетровское время, когда русские гусарские полки формировались из наемников, их атрибутом также были крылья. Свидетели парада Государева полка 18 мая 1654 года так описывали русских гусар:«Полковник Рыльский вел 1000 гусар, обмундированных по польскому образцу, с барабанами и свирелями. У его лошади были: на голове султан, на спине крылья и дорогой, шитый золотом чапрак».

Нет одного мнения по поводу назначения столь необычной атрибутики. С одной стороны, крылатые гусары должны были наводить всем своим видом суеверный ужас на противника, с другой — есть данные о том, что крылья не были боевой атрибутикой, а надевались гусарами только на время парадов и смотров.

Интересный факт: когда войска Ивана Грозного стояли под Казанью, то их привел в немалое замешательство вид казаков, вставших неподалеку: они были украшены перьями и были похожи, по описаниям, скорее на индейцев, чем на известных нам казаков. Всё те же перья, всё та же «птичья» символика «крылатого воинства».

Культ гусарства

В начале XIX века гусарами хотели стать все. Другое дело, что не все могли себе это позволить. Гусарские полки были элитарными войсковыми подразделениями. Туда отбирали лучших. В советских фильмах гусары как на подбор: высокие и статные. На деле, была несколько другая картина: высоких мужчин в гусары брали редко.

Быть гусаром было ещё и накладно: один уход за формой требовал немалых вложений. Золотое и серебряное шитье на доломане, разгульный образ жизни, который гусары позволяли себе в мирное время, содержание лошади, карточные обязательства. Наконец, ухаживание. Всё это требовало немалых вложений. Кроме того, вставший на путь гусара, должен был соответствовать немалому количеству моральных (и аморальных) обязательств, отступление от которых нередко каралось смертью: за словом в карман не лезли, за дуэльным пистолетом тоже. Антуан Шарль Луи де Лассаль, легендарный дивизионный генерал армии Наполеона, писал: «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дерьмо!».

Ментик, кивер, доломан

Первое, о чем мне захотелось спросить родителей, когда я впервые увидел в книжке картинку с гусаром: «Почему у дяди трико на плече?». То, что я принял за трико — оказалось ментиком, верхней одеждой гусара, которую в холодное время года надевали поверх доломана, а в теплое — оставляли висеть на левом плече. Доломан — короткая однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами. На ногах гусары носили чакчиры, обуты были в короткие сапоги (ботики).

Самой многофункциональной вещью гусара был кивер — высокий головной убор. К нему крепился султан, который, очевидно, остался как наследие перьев первых гусар и выполнял в бою опознавательную функцию (радиосвязи не было: по киверам и султанам можно было наблюдать за перемещением гусарских летучих отрядов). Гусары жили войной и свято следовали принципу «всё своё ношу с собой». Своё они носили как раз в кивере, у которого было двойное дно. Вещи клались в ташку (сумку), а самое ценное — над головой — в кивер.

Спецназ

Гусары были легкой кавалерией. Они редко использовались при лобовых атаках. Их «коньком» была внезапность и мобильность, а также, конечно, абсолютное бесстрашие. По поводу того, можно ли считать гусаров «спецназом» или нет ведутся споры, но то, что гусары выполняли специальные задачи — не подлежит сомнению.

Та прыть и тот напор, с которым русские гусары крушили артиллерийские редуты в Отечественную войну, поражали воображение не только наших солдат, но и наполеоновских генералов. Гусары также были незаменимы при погоне за отступающим врагом. Они «садились на плечи» ретирующемуся противнику, кавалерийским наскоком просто задавливая того в глубокий тыл. По дороге отбивали у неприятеля обозы и лошадей, провиант и орудия.

«Гусары смерти»

Череп с костями — это не только пресловутый «весёлый Роджер», но и символ «гусаров смерти». Символика, пришедшая от французских эмигрантов-роялистов, укрепилась в русских кавалерийских частях.

Герб с черепом и костями был утвержден, например, на киверах Александрийского гусарского полка. Символ этот обозначает не только смерть, но и победу над ней. Это символ Голгофы, Адамова голова. Победа над бренностью жизни. Потому гусаров Александрийского полка называли «бессмертными гусарами».