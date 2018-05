Кейт Миддлтон в платье Zara вместе с детьми посетила скачки Houghton Horse Trials

Кейт Миддлтон временно отдыхает от своих государственных обязанностей и наслаждается материнством, однако герцогиня не желает просто сидеть дома. На днях Кейт вместе с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой заметили в Норфолке на скачках Houghton Horse Trials: супруга принца Уильяма угощала детей мороженым и поправляла на них одежду, как обычная заботливая мама.

Несколько кадров Кейт и ее детей попали в соцсети, благодаря чему поклонники герцогини заметили: она снова выбрала образ из масс-маркета и пришла на скачки в небесно-голубом хлопковом платье с вышивкой от Zara стоимостью 39,99 фунтов стерлингов (примерно 3 300 руб.). К слову, принц Джордж был в поло от другой бюджетной марки — H&M. И уж он точно следил за соревнованиями во все глаза: с недавних пор старший сын Кейт берет уроки верховой езды на шотландском пони.

Just updated the blog with a new second photo of Kate, George, and Charlotte at Houghton Horse Trials from a better direction. Thanks to Ellie O. for sharing this with me. https://t.co/Lm3AwReekt #princegeorge #princesscharlotte #katemiddleton pic.twitter.com/PAg8nupGJl

— HRH Kate Middleton (@princesskate_GB) 27 мая 2018 г.

The Duchess of Cambridge was spotted with Prince George and Princess Charlotte at the Houghton Horse Trials! #TheDuchessofCambridge #KateMiddleton #PrinceGeorge#PrincessCharlotte pic.twitter.com/RwR6AybTIz

— Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) 27 мая 2018 г.

Публикация от HRH Prince George of Cambridge (@_loveprincegeorge_) 28 Май 2018 в 12:34 PDT