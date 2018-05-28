Самый динамичный молдавский город

Оргеев — один из городов в самом центре Молдовы. По-молдавски его называют «Орхей». Это — небольшой, провинциальный город, в котором большинство построек остались еще с советских времен. Здесь не встретить небоскребы или хайтек стрит-гаджеты. Однако есть тут несколько изюминок, которые спрятаны за ветхими фасадами и кронами столетних деревьев.

Открой для себя Оргеев

Добраться до Оргеева можно легко из Кишинева. Городок находится всего в 40 километрах от столицы Молдовы. По дороге из окна машины открываются живописные пейзажи. Оргеев расположился в долине, окутанной холмами и лесами в одной из самых зеленых зон страны — рядом с заповедником Кодры.

Оргеев — версия 2.0 Древний город был основан примерно в 20 километрах от современного поселения. Сегодня на старом месте расположен историко-археологический комплекс, охраняемый государством. Туристам он известен как Старый Орхей, где в 12 веке появилось одно из первых поселений. Спустя 3 столетия на земли гетов и даков — предков современных молдаван, пришли монголо-татары. Люди были вынуждены бежать и перенесли поселение, которое сегодня уже известно как новый город Оргеев.

Еврейский след

Современному Оргееву 463 года. Одними из первых поселенцев стали евреи. Оргеев их привлекал своим географическим расположением — из города было легко добраться в другие крупные пункты, а также плодородными землями и умеренным климатом. За несколько столетий Оргеев стал самой крупной еврейской общиной во всей Бессарабии — так раньше называли Молдову. К концу 19 столетия население города состояло на три четверти из евреев. А оставшаяся четверть — молдаване, украинцы и русские.

В 19 веке в Оргееве синагоги можно было встретить на каждом углу, если быть точнее, их было 19. Сегодня, кстати, осталась лишь одна.

«Это были в основном самые богатые люди. Они держали в своих руках медицину, образование. На территории нашего города и уезда было зарегистрировано 20 миллионеров среди евреев», — рассказал сотрудник музея истории Андрей Калча.

Молдаване с пришлым населением поладили и были благодарны за вклад в развитие города. Сейчас же о еврейском следе напоминает старинное кладбище — одно из древнейших во всей Европе. На кладбище, которому уже более 400 лет, покоятся почти 15 тысяч человек. Здесь до сих пор сохранились каменные надгробия с надписями на иврите.

Достопримечательность, от которой веет холодом по коже, придется по вкусу тем, кого привлекает история и памятники архитектуры. Последних, кстати, в Оргееве достаточно.

Церковь XVII века

Один из старейших храмов в Молдове — церковь Святого Димитрия. Ее построили еще в 1636 году. Сегодня — это визитная карточка Оргеева, купола которой виднеются практически сразу при въезде в город. Для строительства обители молдавский господарь Василе Лупу позвал лучших зодчих из Румынии и Польши. Они возвели храм всего за 5 лет. Если бы не Вторая мировая — храм мог бы сохраниться в первозданном виде до наших дней. Но бомбежки 44-го разрушили половину здания. Церковь Святого Димитрия быстро восстановили в 50-е годы прошлого века. С тех пор она не закрывалась ни на один день. Молдаване настолько дорожат этим архитектурным достоянием, что увековечили его на купюре национальной валюты номиналом в 5 леев.

Готический костел — оргеевский Хогвартс

Оргеев — город компактный, по которому можно и даже нужно передвигаться исключительно пешком. В транспорте абсолютно нет никакой надобности. Во время прогулки по центру Оргеева невозможно не заметить католический храм.

В Молдове католиков совсем немного, поэтому и костел — большая редкость. Самый красивый из них, находится как раз в Оргееве — костел Успения Богородицы. Его построила еще в самом начале 20 века польская дворянка Чезарина Бокарская, по одной из версий — родственница российского реформатора Петра Столыпина

Костел выполнен в неоготическом стиле. С виду он напоминает вымышленную школу чародейства и волшебства Хогвартс. Такое здание — единственное не только в Оргееве, но и во всей Молдове.

«К нам в костел приходят даже верующие других конфессий. Месса длится всего 40 минут, а не 4 часа, как в православном храме, да и скамейки здесь есть — мягкие и удобные», — рассказала хранительница церкви Алевтина.

В 2008 храм полностью отреставрировали — он тоже пострадал во время войны. Долгое время здесь были склады, спортзал и даже радиостудия. Сейчас снаружи он выглядит безупречно, практически также как и 114 лет назад. Внутри же светло и уютно — особую атмосферу дарят разноцветные витражные окна. Каждое из них отражает библейские сцены, например благовещение или распятие Христа.

Оргеев — самый динамично развивающийся город Молдовы в 2018

Оргеев — город с богатейшим прошлым. При этом райцентр старается идти в ногу со временем — динамично развивается и даже стремится стать современным европейским городом. Здесь появляются новые здания и сооружения, чинятся дороги и устанавливается уличное освещение гораздо быстрее, чем это происходит в Кишиневе. Поэтому этот город привлекает даже кишиневцев. Они приезжают сюда на праздники или на уикенд. Жителей других городов Оргеев завораживает своей тихой размеренностью, низкими ценами и приятной обстановкой.

Тихая гавань

Одно из мест, где можно отдохнуть от суеты — городское озеро. У него нет названия, потому что оно единственное в городе. Найти его несложно, можно спросить у любого оргеевца, и он подскажет путь.

Первое, что бросается в глаза — современная инфраструктура: аккуратно уложенная тротуарная плитка, белоснежные скамейки, спортивная и игровая площадки. Неудивительно, что местные проводят здесь почти все свободное время. Тут купаются, загорают и рыбачат.

«Это очень красивое место, здесь можно провести время с семьей. Мы любим сюда приходить, чтобы поесть мороженого, послушать музыку. Здесь проводится много концертов для детей» — говорит жительница Оргеева Чечилия Гриза.

Чтобы уединиться, приходить сюда лучше в будни, потому что в выходные дни вы вряд ли будете единственными посетителями. Здесь с удовольствием можно насладиться легким бризом, погулять по песчаному пляжу.

Самый красивый парк в стране

Как только вы прогуляетесь вокруг озера, отправляйтесь в центральную часть города в самый большой и зеленый парк Оргеева — Иванос. Его так назвали в честь речки, которая протекает вдоль всей территории. Этот парк был построен еще в далеком 1873. Несколько лет назад его полностью отреставрировали и установили по всей территории камеры видеонаблюдения. Также здесь круглосуточно дежурит охрана.

Порядок в парке поддерживают идеальный — кстати, эта привычка появилась еще в 19 веке, когда губернатор города организовал массовую уборку территории. До сих пор от этой традиции никто не отказался — все посетители соблюдают чистоту. На аккуратно выстриженных газонах установлен автоматический полив. Всю территорию окружают десятки тысяч деревьев, привезенных со всего мира: канадский клен, австралийская акация и золотистая ель.

Гулять здесь — одно удовольствие. Создается ощущение, что находишься в оазисе, спрятанном в самом сердце города.

Шато во французском стиле

Этот райский уголок находится на самой верхней точке Оргеева, откуда открывается вид на весь город и реку Реут. История города вдохновила местных виноделов на создание настоящего «шато» — во французском стиле. Шато — это место с полным циклом производства вина, когда один винодел контролирует весь процесс начиная от посадки виноградной лозы и заканчивая выдержкой в прохладных погребах.

Эта винодельня не имеет вековой истории — ее основали чуть больше 20 лет назад, однако это место придется многим по вкусу.

На территории комплекса расположен ресторан с молдавской и европейской кухней, производственный цех, а также 4 виллы, где гости шато могут остаться на несколько дней, пока не продегустируют все имеющееся здесь вино. А его в прохладных подвалах много. Классические европейские красные сорта: Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек, Шираз, а также Пино Нуар. Белые: Шардоне, Рислинг, Траминер и Мускат. Чтобы проникнуться молдавской культурой, стоит попробовать местные сорта, которые встречаются только в Молдове — это Фетяска Регалэ, Фетяскэ Нягрэ и Рарэ Нягрэ.

Оргеев — хороший вариант для однодневного насыщенного путешествия. Здесь можно прочувствовать многовековую историю города, увидеть одни из красивейших архитектурных и культурных достояний Молдовы и попробовать хорошее вино.

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