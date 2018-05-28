Южноуральских переработчиков обяжут сертифицировать мороженое, масло и сыры

С июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация в отношении всей продукции животного происхождения. Если раньше сопроводительные бумаги выдавались, в основном, на сырье (сырое молоко, мясо), то с первого июля ветеринарные документы будут выдаваться на мороженое, сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты, сыры и творог, пастеризованное молоко, готовые или консервированные продукты из мяса, консервированную рыбу. Такую продукцию магазины и сети общественного питания смогут принимать только при наличии ветеринарной справки, оформленной в федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

В начале года в ходе специальных проверок управлением Россельхознадзора по Челябинской области были выявлены некачественные товары среди молочной продукции, которую закупают садики, больницы, учреждения системы исполнения наказаний.

По словам замминистра сельского хозяйства Александра Раевского, этот факт говорит о несовершенстве работы по 44 Федеральному закону, которым руководствуются все социальные учреждения при осуществлении закупок. Поставки продукции осуществляют юридические лица, которые нередко используют продукцию фальсифицированную, не отвечающую требованиям и стандартам качества, потому что основной критерий по 44 ФЗ — это цена. Министерство сельского хозяйства совместно с федеральной службой Роспотребнадзора неоднократно обращались в Законодательное собрание Челябинской области, в федеральное министерство сельского хозяйства с предложением выйти с законодательной инициативой в Госдуму , чтобы внести изменения в федеральный закон, включив в процедуру торгов необходимые критерии отбора по качественным показателям хотя бы в отношении продуктов питания. Пока же, при проведении проверок бывает и так, что проверяющие не могут найти предприятия-нарушителей, зарегистрированные по указанным адресам, с помощью перерегистрации они уходят от ответственности. Материалы в этом случае передаются правоохранительным органам

Ситуацию может исправить система «Меркурий», которая будет действовать даже на объектах социальной сферы, и, например, не даст оформить сопроводительные документы на уже выявленную некачественную продукцию. Кроме того, отмечают эксперты «систему невозможно будет обмануть». «Сейчас мы сопровождаем, грубо говоря, сырое молоко, но не сопровождаем готовую продукцию. Но с 1 июля документы будут выдавать и на переработку, и если на завод принято определенное количество сырого молока, а выход продукции будет больше, то система не даст произвести эту „лишнюю“ продукции. Это также исключает включение в состав молока других составляющих», — объяснил представитель минсельхоза Челябинской области Сергей Тузов.

На сегодня все крупные предприятия агрокомплекса уже внесены в систему, в том числе все молокоперерабатывающие предприятия области и больше 120 предприятий, которые производят сырое молоко. Все поставщики уже поставляют продукцию и сопровождают ветеринарными сопроводительными документами в электронном виде.

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