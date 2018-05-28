Преобразование грядок в моей теплице. Поэтапный мастер-класс

Используя новую поликарбонатную теплицу в прошлом году, я пришла к выводу, что просто установить её, вскопав в ней землю, недостаточно. Гораздо удобнее работать с приподнятыми грядками, подобрав комфортный для себя размер. В начале эксплуатации теплицу разделили дорожкой на две части, выложив её кирпичом шириной 25 см. Грядки получились шириной 135-140 см. Высадить томаты, перцы и другие овощи в три ряда кажется нормальным, да вот обрабатывать не удобно — земля топчется, а к дальнему ряду томатов и вовсе не подобраться.

В первый год Тогда я уже поняла, что к следующему сезону грядет перепланировка. В планах нарисовались 3 грядки с дорожками из керамзита или красного кирпича, для аккумуляции тепла и впитывания излишней влаги с размерами 70х40х80х40х70 см. Но муж внёс свои коррективы. Сказал, что керамзит раскрошится, красный кирпич со временем расколется, и перемешаются эти материалы с землей. Если делать, то основательно. И приступил к работе. В первую очередь скосил сидераты, посеянные осенью. Убрал центральную дорожку. Приступил к разметке и возведению новых проходов.

Первая дорожка к моему появлению уже была готова

Под дорожку прорываются траншеи-основания. Земля закидывается на будущие грядки, за счет чего они становятся чуть повыше.

Траншея

Дорожка в разрезе

На дно уложил красный кирпич, просыпал песком, сверху выложил силикатный кирпич. Так сделано для того, что бы дорожка не ушла со временем в землю, а разлитая вода не застаивалась на проходе. Ширина дорожек в итоге вышла по 36 см, крайних грядок 67-68 см и средняя примерно 78 см. Ширину пространства теплицы забирают еще и ограждения для грядок, нужно это учитывать при планировании. Доски для опалубки в высоту 14,5 см, толщина 2,5 см, длина была по 3 м. Размер, конечно, подбирайте с учетом того, что у вас имеется. В будущем, когда появятся для этого средства, я бы хотела увеличить высоту еще на 15 см, добавив на всю высоту плодородного грунта. К доскам прибиты ножки по одной с каждой стороны, для вкапывания в землю.

Ножки

Вкопаны

Доски обработали раствором медного купороса для профилактики развития грибов и плесени. Землю разровняли, сверху насыпали конского перегноя с песком для разрыхления нашего тяжелого суглинка, перемешали с грунтом с помощью тяпки. Через пару дней пришло время высадки рассады в грунт. А в первых числах мая жара стояла за +30ºC, земля сохла моментом.

В обновленной теплице

Важно!

Ширину грядок и дорожек нужно подбирать индивидуально, учитывая ваш рост и ширину корпуса, размер ног, длину рук. При моём росте в 167 см и, как мне кажется, стройной фигуре, я как раз достаю до дальнего края грядок шириной 67-68 см. Если у вас рост ниже, то лучше грядку сделать не шире 60 см. Ширина дорожек в 36 см сначала мне показалась излишней, ведь ногам вольготно. Но за 3 недели томаты на средней грядке так нарастили листья, что дорожки оказываются в самый раз, и можно даже чуть шире. Могу еще отметить, что в прошлом году прополку, пока кустики были маленькие, в основном проводила на коленях. В этом году, мне удобно это делать наклонившись или на корточках, не ползая. И в любом случае, обновление дарит не только удобство, но и эстетическое удовольствие. Надеюсь, и моим растениям здесь нравится, и они всегда будут одаривать щедрым урожаем. Чего и вам желаю!