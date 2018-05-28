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«Неприличное фото» 14-летней Милли Бобби Браун с бойфрендом вызвало жесткую дискуссию в Сети
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«Неприличное фото» 14-летней Милли Бобби Браун с бойфрендом вызвало жесткую дискуссию в Сети 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
14-летняя звезда сериала «Очень странные дела» и главная teen-икона западных СМИ Милли Бобби Браун вызвала волну критики, опубликовав на своей странице фото с возлюбленным — 15-летним музыкантом Джейкобом Сарториусом.
На снимке влюбленный подросток несет свою избранницу на спине по пляжу. Несмотря на то, что одеты Милли Бобби и Джейкоб совсем не по-пляжному и даже не целуются на камеру, фолловеры девушки сочли кадр неприличным и развернули под ним бурную дискуссию.
— подписала фото девушка, которую теперь упрекают в легкомысленности. «Она звезда. Как публичная персона, она должна думать над тем, какой подает пример, ведь у нее так много фанатов-сверстников. Никто ведь не хочет, чтобы подростки подражали их щенячьей возне», «Как так вышло, что мне 14 и мне даже нельзя приближаться к мальчикам в своей школе, а она творит такое?», «Тошнотворно», — пишут одни фолловеры, в то время как другие не видят ничего особенного в фотографии и просят оставить девушку в покое. Также из комментариев можно выяснить, что певица Ариана Гранде раскритиковала ранее опубликованный снимок с поцелуем пары, который Милли пришлось удалить.
А как ты думаешь, перешла ли Милли Бобби Браун грань приличий?
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Фото:Instagram
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