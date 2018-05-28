Мы её слепили из того, что было, или Теплица с гостиничным прошлым

Очень давно, уже не помню сколько лет прошло, в городе капитально ремонтировали гостиницу. Выбрасывали все, и окна тоже. А окна были деревянные, но с двойным остеклением. В общем, десяток окон был приобретен по цене известного российского бартера. И стояли эти окна лет 10-15 ждали, когда их разберут или куда-то пристроят.

И вот настал их час! Освободилось место между баней и загоном для куриц. Площадка трапецевидной формы. И чтобы не терять площадь, стала я просить мужа построить теплицу трапецевидной формы.

— Ну как? Как? — восклицал мой строитель.

— Ну крышу сделаем из поликарбоната, он же режется и гнется — гнула я свою линию.

На этой почве возник конфликт, и муж заявил, что будет строить так, как считает нужным, или вообще ничего не построит. Пришлось смириться: прямоугольная, так прямоугольная.

Между баней и курятником

Приступил муж к строительству очередной теплицы. Выкопал ров под фундамент, залил его и установил трубы для скелета теплицы. Между трубами поставил рамы.

Трубы составляют скелет теплицы

По торцам теплицы сделал две форточки. Долго над механизмом муж мудрил. Может, и не евроремонт, но все закрывается и открывается без проблем.

Форточка открыта

Крышу решил мой строитель сделать из поликарбоната. Четверка хорошо гнется, получилась покатая крыша, с которой хорошо сходит снег. Но тогда не знали, как правильно работать с поликарбонатом. И, хотя соты расположили правильно, но стыковали листы внахлест. И спустя пять лет можно там наблюдать всю энтомологическую коллекцию.

Мошки

Почвы в теплице не было. Сначала я уложила ветки, на них — листву, дальше — соломенную куриную подстилку и сверху все засыпала землей. Осень, зиму, весну смесь грелась, перегнивала. Теперь сажаю в теплице перцы и огурцы. Солнце освещает летом теплицу на восходе и закате. Когда же полуденное солнце жарит, тень от бани спасает огурцы в теплице.

Стена бани закрывает с юга Две грядки. На одной уже перцы плодоносят. На другой только вылазят огурцы

Тепличка получилась маленькая, теплая, на две грядочки. Но огурцы и перцы себя там хорошо чувствуют. Еще немаловажная функция теплицы — она закрывает вид на соседский туалет:))

Так появилась у нас вторая теплица. Здесь уже не только старые рамы использовали, но благодаря прогрессу еще и поликарбонат нам послужил службу. Затраты на строительство были не очень большие: цемент, поликарбонат, все для сварки. А железо у моего запасливого супруга всегда есть в запасе))