Ещё
Мы её слепили из того, что было, или Теплица с гостиничным прошлым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мы её слепили из того, что было, или Теплица с гостиничным прошлым 

7dach.ru 46 минут назад
Фото: 7dach.ru
Очень давно, уже не помню сколько лет прошло, в городе капитально ремонтировали гостиницу. Выбрасывали все, и окна тоже. А окна были деревянные, но с двойным остеклением. В общем, десяток окон был приобретен по цене известного российского бартера. И стояли эти окна лет 10-15 ждали, когда их разберут или куда-то пристроят.
И вот настал их час! Освободилось место между баней и загоном для куриц. Площадка трапецевидной формы. И чтобы не терять площадь, стала я просить мужа построить теплицу трапецевидной формы.
— Ну как? Как? — восклицал мой строитель.
— Ну крышу сделаем из поликарбоната, он же режется и гнется — гнула я свою линию.
На этой почве возник конфликт, и муж заявил, что будет строить так, как считает нужным, или вообще ничего не построит. Пришлось смириться: прямоугольная, так прямоугольная.
Между баней и курятником
Приступил муж к строительству очередной теплицы. Выкопал ров под фундамент, залил его и установил трубы для скелета теплицы. Между трубами поставил рамы.
Трубы составляют скелет теплицы
По торцам теплицы сделал две форточки. Долго над механизмом муж мудрил. Может, и не евроремонт, но все закрывается и открывается без проблем.
Форточка открыта
Крышу решил мой строитель сделать из поликарбоната. Четверка хорошо гнется, получилась покатая крыша, с которой хорошо сходит снег. Но тогда не знали, как правильно работать с поликарбонатом. И, хотя соты расположили правильно, но стыковали листы внахлест. И спустя пять лет можно там наблюдать всю энтомологическую коллекцию.
Мошки
Почвы в теплице не было. Сначала я уложила ветки, на них — листву, дальше — соломенную куриную подстилку и сверху все засыпала землей. Осень, зиму, весну смесь грелась, перегнивала. Теперь сажаю в теплице перцы и огурцы. Солнце освещает летом теплицу на восходе и закате. Когда же полуденное солнце жарит, тень от бани спасает огурцы в теплице.
Стена бани закрывает с юга  Две грядки. На одной уже перцы плодоносят. На другой только вылазят огурцы
Тепличка получилась маленькая, теплая, на две грядочки. Но огурцы и перцы себя там хорошо чувствуют. Еще немаловажная функция теплицы — она закрывает вид на соседский туалет:))
Так появилась у нас вторая теплица. Здесь уже не только старые рамы использовали, но благодаря прогрессу еще и поликарбонат нам послужил службу. Затраты на строительство были не очень большие: цемент, поликарбонат, все для сварки. А железо у моего запасливого супруга всегда есть в запасе))
7dach.ru: последние новости
Преобразование грядок в моей теплице. Поэтапный мастер-класс Цветочная релаксация: хорошее настроение обеспечено на целый год Почему скручиваются листья на груше?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью2
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение