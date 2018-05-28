Ещё
Наша просторная светлая теплица: как мы мечту построили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наша просторная светлая теплица: как мы мечту построили 

7dach.ru 38 минут назад
Фото: 7dach.ru
Наша теплица
Больше 20 лет у нас на участке были лишь парнички из дуг и две небольшие пленочные теплицы.
Нет, мы были рады им, и урожай они нам помогали получать хороший. Но я всегда мечтала о большой удобной теплице… И вот в ноябре 2015 года мы решили осуществить мечту. Под новую теплицу выделили большую площадь — целые три грядки. Залили фундамент.
Фундамент
Благодаря тёплой зиме стройка шла всю зиму (по выходным, конечно). К концу марта каркас был собран.
Каркас
И тогда приехали сыновья на выходной. Ну и отдохнули.
Теплица
Вот что получилось
Торцевые стороны доделывали сами, а весна не ждала, и время торопило.
Весна
Быстро и просто оформили грядки, нужно было выносить рассаду.
Грядки
Сделали по три окна с каждой стороны и ещё окно и верхняя форточка в торце. Теперь знаем, что сделали правильно.
Рассада
В таких условиях рассада была отличной.
Счастливая рассада
Так выглядела теплица в свою первую весну:
Весна
Потом было много радости от того, что дарила нам теплица. Как мы любовались первой завязью помидоров…
Первая завязь
… первыми огурчиками,
Огурчики
… сладким болгарским перчиком,
Перцы
… а потом!
Ждём
Томаты стремились освоить всю высоту теплицы.
Всё выше и выше
Вот как завязались.
Радуют
Дружно поспевают
Какие вкусные!
Вот так собираем урожай
Перцу тоже очень понравилась новая теплица.
На любой вкус
К концу сентября кусты доросли до крыши (а высота 3,4 м) и продолжали плодоносить.
Упёрлись
Сентябрь
Мы так рады, что у нас получилось осуществить мечту! Теплица — это и правда, мечта каждой хозяйки. Если у вас еще нет теплицы — обязательно запишите ее приобретение на самое ближайшее будущее — и никогда не пожалеете.
Теплица
7dach.ru: последние новости
Мы её слепили из того, что было, или Теплица с гостиничным прошлым Преобразование грядок в моей теплице. Поэтапный мастер-класс Дачный тренажер для взрослых и детей - готовое решение для ЗОЖ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью2
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение