Наша просторная светлая теплица: как мы мечту построили 

Наша теплица
Больше 20 лет у нас на участке были лишь парнички из дуг и две небольшие пленочные теплицы.
Нет, мы были рады им, и урожай они нам помогали получать хороший. Но я всегда мечтала о большой удобной теплице… И вот в ноябре 2015 года мы решили осуществить мечту. Под новую теплицу выделили большую площадь — целые три грядки. Залили фундамент.
Фундамент
Благодаря тёплой зиме стройка шла всю зиму (по выходным, конечно). К концу марта каркас был собран.
Каркас
И тогда приехали сыновья на выходной. Ну и отдохнули.
Теплица
Вот что получилось
Торцевые стороны доделывали сами, а весна не ждала, и время торопило.
Весна
Быстро и просто оформили грядки, нужно было выносить рассаду.
Грядки
Сделали по три окна с каждой стороны и ещё окно и верхняя форточка в торце. Теперь знаем, что сделали правильно.
Рассада
В таких условиях рассада была отличной.
Счастливая рассада
Так выглядела теплица в свою первую весну:
Весна
Потом было много радости от того, что дарила нам теплица. Как мы любовались первой завязью помидоров…
Первая завязь
… первыми огурчиками,
Огурчики
… сладким болгарским перчиком,
Перцы
… а потом!
Ждём
Томаты стремились освоить всю высоту теплицы.
Всё выше и выше
Вот как завязались.
Радуют
Дружно поспевают
Какие вкусные!
Вот так собираем урожай
Перцу тоже очень понравилась новая теплица.
На любой вкус
К концу сентября кусты доросли до крыши (а высота 3,4 м) и продолжали плодоносить.
Упёрлись
Сентябрь
Мы так рады, что у нас получилось осуществить мечту! Теплица — это и правда, мечта каждой хозяйки. Если у вас еще нет теплицы — обязательно запишите ее приобретение на самое ближайшее будущее — и никогда не пожалеете.
Теплица