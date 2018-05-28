Наша просторная светлая теплица: как мы мечту построили

Наша теплица

Больше 20 лет у нас на участке были лишь парнички из дуг и две небольшие пленочные теплицы.

Нет, мы были рады им, и урожай они нам помогали получать хороший. Но я всегда мечтала о большой удобной теплице… И вот в ноябре 2015 года мы решили осуществить мечту. Под новую теплицу выделили большую площадь — целые три грядки. Залили фундамент.

Фундамент

Благодаря тёплой зиме стройка шла всю зиму (по выходным, конечно). К концу марта каркас был собран.

Каркас

И тогда приехали сыновья на выходной. Ну и отдохнули.

Теплица

Вот что получилось

Торцевые стороны доделывали сами, а весна не ждала, и время торопило.

Весна

Быстро и просто оформили грядки, нужно было выносить рассаду.

Грядки

Сделали по три окна с каждой стороны и ещё окно и верхняя форточка в торце. Теперь знаем, что сделали правильно.

Рассада

В таких условиях рассада была отличной.

Счастливая рассада

Так выглядела теплица в свою первую весну:

Весна

Потом было много радости от того, что дарила нам теплица. Как мы любовались первой завязью помидоров…

Первая завязь

… первыми огурчиками,

Огурчики

… сладким болгарским перчиком,

Перцы

… а потом!

Ждём

Томаты стремились освоить всю высоту теплицы.

Всё выше и выше

Вот как завязались.

Радуют

Дружно поспевают

Какие вкусные!

Вот так собираем урожай

Перцу тоже очень понравилась новая теплица.

На любой вкус

К концу сентября кусты доросли до крыши (а высота 3,4 м) и продолжали плодоносить.

Упёрлись

Сентябрь

Мы так рады, что у нас получилось осуществить мечту! Теплица — это и правда, мечта каждой хозяйки. Если у вас еще нет теплицы — обязательно запишите ее приобретение на самое ближайшее будущее — и никогда не пожалеете.

Теплица