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Ксения Стриж рассказала, почему два года не общалась с отцом
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Ксения Стриж рассказала, почему два года не общалась с отцом 

Letidor.ru 28 минут назад
Фото: Letidor.ru
Радиоведущая поведала о семейной драме.
Одна из самых популярных радиоведущих страны Ксения Стриж стала гостьей программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой и среди прочего рассказала о том, что около двух лет с ней не разговаривал родной отец. Причиной этому стало замужество ведущей: папа был категорически против ее избранника.
Он из Орла… Родители считали, что это только прописка, у него четвертый курс, ему надо зацепиться за квартиру в Москве. Мне было весьма досадно это слышать, у нас треснули отношения на той почве.
Отметим, отец Ксении Стриж — народный артист РСФСР Юрий Волынцев, а вот первый избранник радиоведущей был простым студентом театрального училища.
Несмотря на позицию папы, женщина вышла замуж. Родители жениха устроили им свадьбу в одном из лучших ресторанов Москвы и два года снимали квартиру, в которой жили молодые. После этого бывшего супруга Ксении Стриж отправили по распределению в другой город, а она осталась в Москве.
Такая… Какая-то ерунда. Он уехал, и наш брак распался. После этого в моей семье об этом не говорили, не было смысла. Мы все равно рассорились бы. Всю жизнь мы втроем жили, подразумевая эту ситуацию,
— пожимает плечами женщина.
Напомним, 51-летняя Ксения Стриж в настоящий момент счастлива в четвертом браке. Детей у популярной радиоведущей нет.
Фото: Instagram
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