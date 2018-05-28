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Юная австралийка выпила энергетик и затряслась
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Юная австралийка выпила энергетик и затряслась 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Romain Fellens / Globallookpress.com
Жительница австралийского прибрежного района Саншайн-Кост Донна Хонан (Donna Honan) рассказала о припадке, который произошел у ее дочери после банки энергетического напитка. На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.
В пятницу, 25 мая, австралийка зашла в комнату к 14-летней девочке и обнаружила, что та дергается и не может остановиться. «Ее зубы стучали, мышцы сводило, и все тело трясло так, будто бы ее ударило током», — рассказала Хонан. Она вызвала скорую помощь, и, пока врачи ехали, обнаружила рядом с ребенком пустую полулитровую банку от энергетического напитка.
Когда она сообщила об этом медикам, те отметили, что за неделю уже четвертый раз приезжают на похожий вызов к подросткам, выпившим энергетик. «У них начинается тахикардия и судороги, иногда это приводит к летальному исходу», — признались ей врачи. Они смогли стабилизировать состояние девушки.
Пострадавшая объяснила выбор напитка тем, что «их пьют все».
По словам президента медицинской ассоциации Саншайн-Кост Роджера Фэинта (Roger Faint), подростки чаще взрослых страдают от побочных эффектов энергетиков. «В этом возрасте тело человека еще не привыкло к кофеину и очень восприимчиво к нему, к тому же оно маленькое, и поэтому больше его поглощает», — пояснил он.
Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Medical Journal of Australia, 87 процентов опрошенных, употребляющих энергетики, признавались, что хоть раз страдали от тахикардии, беспокойства, тремора и проблем с желудочно-кишечным трактом после употребления напитка.
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