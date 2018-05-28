Как женщине в бизнесе не превратиться в «мужика в юбке»

С самого детства мы живем в мире гендерных дифференциаций и ограничений. Еще в яслях девочек принято одевать в розовое, мальчиков — в синее. В детском саду Машеньке не дают играть роль волка, даже если у нее лучше получается, чем у Петеньки. Даже если она выучила обе роли, и вообще это амплуа ей больше подходит по темпераменту. Так и в работе: есть исконно женские и мужские профессии, и считается, что мир бизнеса подобен аквариуму с пираньями, где нет места бантикам, длинным ресницам и женским слабостям.

На мой взгляд, все в корне не так, и мы сами создаем эти стереотипы. На самом деле, женщина в бизнесе — это так же естественно, как женщина-мать. Не нужно менять себя под систему и пытаться стать «мужиком в юбке». Отложите в сторону турнирное копье, поднимите забрало и смените доспех на лёгкое ситцевое платье с вырезом. И вспомните, что вы женщина и на дворе май.

Играйте по своим правилам

Не обязательно играть по мужским правилам и пытаться стать тем, кем вы не являетесь. Нужно найти свои сильные стороны и пользоваться ими. Не изменяться, а совершенствовать исходное. Например, принято считать, что мужчины в работе логичнее и собраннее, пусть так. Хотя это вовсе не гендерная особенность. А женщины общительнее и легче находят пути коммуникации. Вот и используйте это преимущество — сыграйте на своем умении коммуницировать и договариваться.

В то же время — и это как раз плюс — бизнес структурирует мысли, приучает к порядку в голове и умению обозначить цели. В первую очередь, для себя самой. Эта четкость полезна и в делах, и в жизни. Когда я устраивалась на свою нынешнюю работу, компании якобы требовалось время на решение. Для меня вообще чуждая ситуация — мне достаточно пяти минут с человеком, чтобы понять, сработаемся мы или нет (к вопросу о женской восприимчивости и умении почувствовать собеседника). Так вот, работодатель планировал взять время на раздумья. А я улетала на две недели, и находится в состоянии неопределенности в поездке абсолютно не хотела. Поэтому пришлось их стимулировать: «Решение мне нужно сейчас, до моего отъезда». Без лирики и долгих объяснений причин. И вуаля, ответ последовал уже на следующий день! Это ценное умение, показать, что вы хозяин положения. Как раз в бизнесе это хорошо нарабатывается. Со временем вы сами поймете, когда быть строгой и решительной — а когда лучше сбавить обороты. Как за рулем — дело практики.

Разделяйте и властвуйте — над собой

Учитесь четко разделять рабочую жизнь и личную. Не переносите жесткость и властность в семью, в гнездо. И да, это ой, как непросто! Иногда, правда, мне кажется, все успешные в девелоперской среде женщины страдают биполярным расстройством. Когда в офисе ты жесткая и требовательная, а дома — мягкий и пушистый хомячок. Ласковая Муми-мама, которая для всех находит добрые слова и печет вкусные оладушки. Кто-то переключается, просто перешагнув порог собственного дома. Но далеко не все это умеют. Что же делать? Я иду в бассейн и проплываю 20 кругов. Для спины полезно, и все нервное напряжение улетучивается. Лучше спорта для разрядки пока ничего не придумали. А дома целую мужа и обнимаю дочь, уже забыв о рабочих дрязгах.

Чтобы не превратиться в терминатора

Учтите, женщина без женской реализации чахнет — я имею в виду заботу о семье, о детях, желание украсить свой кабинет и кабинет коллеги и поставить курчавую герань на соседнюю тумбочку — просто на бытовом уровне сделать пространство вокруг более уютным. Так я, например, украсила стены в офисе фотографиями, на все праздники у нас море цветов и шариков. Пусть ваше хобби будет связанно с творчеством — это развивает женскую энергию: рисуйте, танцуйте, придумывайте костюмы и лепите снежки с детьми.

Очень часто женщины в бизнес-среде, чтобы казаться сильными и непобедимыми, берут «дурной пример» с коллег-мужчин. А именно — облачаются в пуленепробиваемый костюм, от которого отскакивают все эмоции — и подчиненных, и ее собственные. Начинают изображать сурового Рембо, занятого только котировками, бизнес-планами и идеальными квартальными отчетами. Стоп. Оставьте красную повязку и фирменное выражение лица Сильвестру Сталлоне . Улыбайтесь сотрудникам, позволяйте себе шутки и вопросы о проведенных выходных. Сетуйте на то, что восхитительное красное пальто с зеленой подкладкой не подошло вам по размеру и расскажите, как здорово провели с ребенком субботу в «Кидзании». Поверьте, это никак не умалит вашего профессионализма и «крутости». А без такой периодической разрядки и переключения фокуса вы долго не продержитесь. Именно потому, что вы человек из плоти и крови, а не кусок железяки с винтиками.

На самом деле, в бизнес-среде может выжить исключительно лидер-профессионал, с высокой долей хитрости, силы характера и ума. И если изначально вы не наделены этими качествами — скорее всего, вы выберете другую профессию или будете работать исполнителем с четко заданными рамками. Если вы выбрали бизнес, он вас не изменит — он лишь придаст огранке те качества, которые у вас есть. У человека все же редко хорошо получается то, что ему не нравится.

Ваши деловые качества, умение найти подход к партнерам и написать стратегию продвижения продукта на год — это главное. А результат и качество вашей работы никак не связаны с вашей манерой общаться — сдержанно или жестикулируя, как Кармен, со стилем одежды, цветом помады и маркой автомобиля или привычкой ехать до работы на самокате. Просто будьте собой — вот такой сильной, смелой и прямолинейной.

А в работе попытайтесь найти своих людей и ничего не бойтесь. Кто, если не вы?