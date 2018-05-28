Зеленоградцы собрались на весеннем велофестивале

В минувшие выходные на бульварной зоне Михайловских прудов в Зеленограде досуговый центр ГБУ «М Клуб» отпраздновал вместе с крюковчанами открытие велосезона на детском велофестивале.

Праздник посетило множество активных жителей района, радующихся солнцу и наступившему теплу — юные спортсмены с поддержкой родителей и друзей поучаствовали в заезде на 250 метров и слаломе, показав свое мастерство катания на велосипедах, самокатах и беговелах. Кросс с препятствиями открыли мамы и папы, быстро и маневренно прошедшие заданную дистанцию с колясками, в которых находились их дети.

Участники, ожидающие результатов, их группы поддержки и просто зрители фестиваля смогли занять себя игрой с аниматорами «М Клуб» и принять участие в мастер-классах по оригами, рисункам на асфальте и современным танцам.

В велокроссе фестиваля участвовало несколько возрастных категорий, в каждой из которых было выделено три победителя. В категории «Родитель и малыш» ими оказались: Игорь Курганов, Аман Досов и Анна Кузьмина . Свои первые победные грамоты и призы получили малыши 3-4 лет: Михаил Виноградов , Варвара Буряк и Полина Белоусова. С небольшим отрывом друг от друга в категории «5-7 лет» победили: Устин Таликов, Егор Новичков и Максим Оскин. И, наконец, в самой старшей категории от 8 до 14 лет победили: Иван Степанов , Армине Григорян и Кирилл Воулин. Победители получили в подарок сертификаты от спонсоров велофестиваля.

Ни один участник велофестиваля не ушел без приза — утешительные подарки и хорошее настроение получили абсолютно все.

Фото: ГБУ «М Клуб»