Ещё
Зеленоградцы собрались на весеннем велофестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зеленоградцы собрались на весеннем велофестивале 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В минувшие выходные на бульварной зоне Михайловских прудов в Зеленограде досуговый центр ГБУ «М Клуб» отпраздновал вместе с крюковчанами открытие велосезона на детском велофестивале.
Праздник посетило множество активных жителей района, радующихся солнцу и наступившему теплу — юные спортсмены с поддержкой родителей и друзей поучаствовали в заезде на 250 метров и слаломе, показав свое мастерство катания на велосипедах, самокатах и беговелах. Кросс с препятствиями открыли мамы и папы, быстро и маневренно прошедшие заданную дистанцию с колясками, в которых находились их дети.
Участники, ожидающие результатов, их группы поддержки и просто зрители фестиваля смогли занять себя игрой с аниматорами «М Клуб» и принять участие в мастер-классах по оригами, рисункам на асфальте и современным танцам.
В велокроссе фестиваля участвовало несколько возрастных категорий, в каждой из которых было выделено три победителя. В категории «Родитель и малыш» ими оказались: Игорь Курганов, Аман Досов и Анна Кузьмина. Свои первые победные грамоты и призы получили малыши 3-4 лет: Михаил Виноградов, Варвара Буряк и Полина Белоусова. С небольшим отрывом друг от друга в категории «5-7 лет» победили: Устин Таликов, Егор Новичков и Максим Оскин. И, наконец, в самой старшей категории от 8 до 14 лет победили: Иван Степанов, Армине Григорян и Кирилл Воулин. Победители получили в подарок сертификаты от спонсоров велофестиваля.
Ни один участник велофестиваля не ушел без приза — утешительные подарки и хорошее настроение получили абсолютно все.
Фото: ГБУ «М Клуб»
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Зеленоградские библиотеки предлагают пространства для реализации идей Префект Анатолий Смирнов выпустил на Быковом болоте черных лебедей В социальных центрах Зеленограда заработали комнаты прохлады
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель похвасталась костлявыми ягодицами4
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее8
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад22
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью7
Красавица Чиповская превратилась в старуху11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение