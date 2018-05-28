Мэрайя Кери продала обручальное кольцо от миллиардера Джеймса Паркера

Мэрайя Кери (48) решила избавиться от прошлого (а заодно увеличить счет в банке). Певица продала обручальное кольцо, которое два года назад получила от австралийского миллиардера Джеймса Паркера.

Как сообщает издание Page Six, Мэрайя продала украшение с 35-каратным бриллиантом ювелиру из Лос-Анджелеса. Правда, намного дешевле, чем оно обошлось Паркеру: за 2,1 миллионов долларов, тогда как миллиардеру оно обошлось в 7,5 миллионов.

«Мэрайя решила двигаться вперед и наполнять жизнь позитивом. Это требует отказа от эмоционального груза прошлого, включая обручальное кольцо от бывшего бойфренда», — сообщили источники.

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С покупателем украшения было подписано соглашение о конфиденциальности, но из-за того, что кольцо было единственным в своем роде, и ювелир выставил его на перепродажу, информация сразу же попала в СМИ. Сообщается, что представители Мэрайи Кэри пытались сохранить эту историю в тайне и даже угрожали ювелиру судебными разбирательствами.

Напомним, роман Мэрайи Кери и Джеймса Паркера продлился полтора года и закончился осенью 2016-го. Их отношения широко обсуждались в прессе, в первую очередь из-за дорогих подарков, которые делал миллиардер. Но потом знаменитость закрутила роман с молодым танцором по имени Брайан Танака , и все закончилось.

В интервью The Australian после расставания Паркер говорил: «Мэрайя — очень яркая женщина. Но этот роман был для нее ошибкой и стал ошибкой для меня».

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