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Мэрайя Кери продала обручальное кольцо от миллиардера Джеймса Паркера
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Мэрайя Кери продала обручальное кольцо от миллиардера Джеймса Паркера 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Мэрайя Кери (48) решила избавиться от прошлого (а заодно увеличить счет в банке). Певица продала обручальное кольцо, которое два года назад получила от австралийского миллиардера Джеймса Паркера.
Как сообщает издание Page Six, Мэрайя продала украшение с 35-каратным бриллиантом ювелиру из Лос-Анджелеса. Правда, намного дешевле, чем оно обошлось Паркеру: за 2,1 миллионов долларов, тогда как миллиардеру оно обошлось в 7,5 миллионов.
«Мэрайя решила двигаться вперед и наполнять жизнь позитивом. Это требует отказа от эмоционального груза прошлого, включая обручальное кольцо от бывшего бойфренда», — сообщили источники.
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С покупателем украшения было подписано соглашение о конфиденциальности, но из-за того, что кольцо было единственным в своем роде, и ювелир выставил его на перепродажу, информация сразу же попала в СМИ. Сообщается, что представители Мэрайи Кэри пытались сохранить эту историю в тайне и даже угрожали ювелиру судебными разбирательствами.
Напомним, роман Мэрайи Кери и Джеймса Паркера продлился полтора года и закончился осенью 2016-го. Их отношения широко обсуждались в прессе, в первую очередь из-за дорогих подарков, которые делал миллиардер. Но потом знаменитость закрутила роман с молодым танцором по имени Брайан Танака, и все закончилось.
В интервью The Australian после расставания Паркер говорил: «Мэрайя — очень яркая женщина. Но этот роман был для нее ошибкой и стал ошибкой для меня».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/merajya-keri-prodala-obruchalnoe-koltso-ot-milliardera-dzhejmsa-parkera/
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