Как по форме российского солдата узнать срок службы

«В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее» (х/ф «ДМБ»).

Срочную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации проходит большинство молодых мужчин нашего государства. Жителями нашей страны армия воспринимается в двух планах: как нечто опасное и пугающее — для тех, кто не служил, и как необходимая школа жизни, своеобразная инициация для перехода во взрослую жизнь.

В армии новобранец попадает в абсолютно непривычную для него среду. Отныне все его действия, вплоть до времени отправления естественных нужд, подчинены строгому порядку и дисциплине. А первым фактором, который начнет формировать из вчерашних гражданских будущих солдат, станет единообразный внешний вид: все новобранцы будут одинаково подстрижены и одеты в единообразную форму.

Этапы службы

Нести службу предстоит целый год, в течение которого солдат пройдет определенные эволюционные этапы службы и неформально превратится из «духа» в дембеля. Выделяют пять этапов: дух — призывник, только пришедший в часть, слон — солдат, который узнал теорию армейской жизни и начинает применять её на практике, черпак — тот, кто прошел практику, дед — знаток армейской жизни и дембель — отслуживший и готовящийся отправится домой.

В любом обществе, где существуют социальные различия, человек стремится подчеркнуть свое положение внешними атрибутами. В армейских условиях, учитывая, что устав предписывает ношение единообразной одежды, статус солдата-срочника подчеркивается за счет метаморфоз, которые происходят с её аксессуарами. В армейской среде манипуляции с одеждой не направлены на эстетику, а призваны показать, что человек прошел определенный срок службы и имеет право выделиться.

Головной убор

По уставу солдату положены шапка-ушанка и кепка или, в зависимости от рода войск, берет. Для солдата важно придать этим головным уборам форму, как можно более неестественную и отличную от начальной. Для этого их отбивают, вываривают и выглаживают. У ушанок, например, могут намертво связать «уши» и спрятать завязки.

В прежние времена, когда в ходу были пилотки и фуражки, с ними тоже производили различные манипуляции, Например после года службы солдат имел право оторвать дерматиновую ленту, проложенную по внутреннему периметру пилотки, и ушить ее так, чтобы она не раскрывалась. Те, кто отслужил полтора года, могли носить пилотку на затылке или даже поперек головы, а также повернуть на 180 градусов на ней звездочку. Высшим шиком считалась офицерская шапка-ушанка.

Подворотничок

Неотъемлемой частью солдатской формы является и лакмусовая бумажка гигиены, то есть сложенная вдвое полоса белой ткани, которую нашивают на воротник с внутренней стороны. Подшива всегда должна была быть чистой, из-за чего менять и пришивать её полагалось буквально каждый день или через день. Старослужащие пользовались привилегией подшивать подворотничок с большим количеством слоев, например в 5-7. До реформы армии деды использовали подшиву как средство придания неестественного положения вороту кителя, который в результате стоял как воротник на плаще графа Дракулы.

Ремень с бляхой

Ремень с бляхой — один из самых главных и знаковых атрибутов солдатского быта. Он выдавался в начале службы и был, пожалуй, основным иерархическим идентификатором. Обычный, не парадный ремень шили из нескольких слоев ткани, пропитанных полимерной субстанцией, чтобы он выглядел как кожаный. Бляха со звездой была окрашена в зеленую краску.

По традиции духам запрещено было счищать краску, черпаку позволено было ходить с матовой пряжкой, а дедушка или дембель могли отполировать ее (или отдать кому-нибудь для полировки) до зеркального блеска.

Срок службы определяла и высота ремня на кителе: ремень духа должен был быть затянут так, чтобы его невозможно было перекрутить, но чем дольше был срок службы, тем слабее затягивался ремень и тем ниже он опускался. Дембель носил ремень так, чтобы он был ниже на одну пуговицу кителя. При этом бляху максимально закругляли путем сгибания. Самые крутые дембеля щеголяли офицерским кожаным ремнем.

Сапоги

В современной армии берцы практически повсеместно вытеснили сапоги, однако истории об их метаморфозах рассказывают до сих пор. Кирзовые сапоги солдата были неотъемлемой частью формы, и хотя не отличались большой красотой, были предметом ухода и являлись не менее важным показателем срока службы.

Духи и черпаки не имели права на манипуляции с ними, а вот деды смазывали свои сапоги огромным количеством гуталина и проглаживали утюгом до зеркального блеска. Причем для этого не подходил армейский гуталин, поэтому раздобыть нужный было задачей духов, отправляющихся в увольнение в город. Деды же свои сапоги, напротив, в голенище пытались максимально сложить гармошкой. Для этого в ход шли утяжелители и плоскогубцы. Особым шиком считалось отправиться домой в офицерских яловых сапогах. [С-BLOCK]

Таким образом, изменения в форме были призваны показать, что рядовой уже обжился в данной среде и имеет право на послабления. И чем больше было таких отклонений от правил, тем больший срок службы был за плечами солдата. То есть, если он выглядел крайне неопрятно, то, скорее всего, он уже собирался обратно на гражданку.