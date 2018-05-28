Одуванчики атакуют. В Оренбуржье настало время сезонной аллергии

Каждый третий житель планеты весной и летом страдает от аллергии. Такие данные озвучивает Всемирная организация здравоохранения . Корреспондент « АиФ Оренбург » выяснил, что такое аллергия, от чего она бывает и как облегчить ее симптомы.

Лето со слезами на глазах

Аллергию нередко называют бичом XXI века. Она вызывает развитие бронхиальной астмы, дерматитов, поллиноза и других хронических болезней. Поллиноз — самое частое заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу растений. Слезотечение, насморк, чиханье, отек слизистых оболочек, зуд и даже повышение температуры — все это симптомы поллиноза. В каждом регионе причины разные. Так, в Оренбуржье и в Казахстане это чаще всего пыльца полыни и амброзии, а в Центральной России — береза, орешник и луговые травы.

— Около 20% населения страдают аллергией, — рассказывает аллерголог-имунолог Оренбургской областной больницы №1 Ирина Дубровская . — У жителей города поллиноз встречается в 3,5 раза чаще, чем у сельчан. Среди причин такого различия называют загазованность города, его загрязненность.

Основной возбудитель поллиноза — пыльца, пик заболевания приходится на конец мая — начало июня, когда начинают цвести деревья, луговые травы и злаки. По традиции одним из самых распространенных аллергенов является одуванчик, которого всегда хватает в Оренбуржье.

Почему же часть из нас страдает этой напастью, а некоторые вообще никак не реагируют? По мнению врачей, виной всему гены. Если один из родителей страдает заболеванием, то на 40% вероятности ребенок тоже заболеет.

Есть устоявшееся мнение, что от аллергии избавиться невозможно, на самом деле большинство ее проявлений легко лечится.

— Наиболее эффективно лечение, если с момента начала болезни прошло не боле 3-5 лет. По статистике 85% выздоравливают, — говорит Ирина Юрьевна. — Люди не идут к врачу, даже, несмотря на то, что заболевание повторяется из года в год. При появлении первых признаков лучше сразу обращаться к врачу. Если в первый год появился насморк, то это, скорее всего ОРЗ, на второй год — совпадение. Если же и на третий год повторилось подобное, то дальше откладывать визит ни в коем случае не следует».

Битва за здоровье

Для того чтобы избавится от проблемы, нужно знать ее причину. В случае с аллергией необходимо выявить источник. Аллергики со стажем знают период цветения своего недруга и заранее готовятся к бою. Тем же, кто не может определиться с источником, лучше обратиться к врачу. Если пациент страдает от сезонной аллергии, обострения которой наблюдаются и весной и осенью, проводить обследование желательно зимой.

Полное избавление от аллергии возможно, если человек сменит место жительства. Кардинально менять город не требуется. Можно взять отпуск на период цветения аллергена и уехать туда, где его нет.

Если сложно сорваться с насиженного места, нужно попытаться уменьшить аллергенную нагрузку на организм. Врачи советуют: чтобы избежать контактов с пыльцой, следует отказаться от прогулок по паркам, походов в лес, не открывать окна дома и в офисе утром и днем, проветривать помещения поздно вечером или после дождя, в безветренную погоду, закрыв окно мокрой марлей или простыней.

При аллергии на пыльцу любого растения нельзя есть мед.

Но самое главное — не заниматься самолечением, а искать помощи у специалистов, пройдя полную диагностику.