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L'Oreal и Valentino подписали международное лицензионное соглашение
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L'Oreal и Valentino подписали международное лицензионное соглашение 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. L'Oreal SA и Valentino Fashion Group SpA подписали международное лицензионное соглашение по созданию и сбыту парфюмерии и элитной косметической продукции под брендом Valentino. Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении, сообщает Dow Jones,
Как указали компании, соглашение вступит в силу 1 января 2019 года при условии, что будут получены все разрешения регуляторов.
"Valentino, уникальным образом сочетая в себе престиж и современность, без сомнения придется по душе молодым потребителям по всему миру. Бренд идеально дополнит наш портфель", — заявил заместитель гендиректора L'Oreal Николя Иеронимус.
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