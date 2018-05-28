Один день из жизни древнего афинянина

Как бы вы жили, если бы были древним греком? Ответ на этот вопрос при подробном рассмотрении даже сложнее, чем кажется.

Во-первых, нужно уточнить, жителем какого города-государства вы являетесь. Например, жизнь в Афинах и Спарте очень различалась. Известно, что спартанская система воспитания подчинялась задаче физического развития гражданина-воина. И такие качества, как решительность, стойкость и преданность, ставились во главу угла.

В известных своими демократическими традициями Афинах все обстояло иначе, что, впрочем, вовсе не означает, что жизнь простого гражданина была легче. Болезни, стесненные условия, проблемы финансового плана — все эти привычные нам проблемы были актуальны и тогда.

И, конечно, они многократно усугублялись, если город-государство сталкивался с более сильным, численно превосходящим противником.