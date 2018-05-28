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Один день из жизни древнего афинянина
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Один день из жизни древнего афинянина 

Naked-Science.ru 50 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Как бы вы жили, если бы были древним греком? Ответ на этот вопрос при подробном рассмотрении даже сложнее, чем кажется.
Во-первых, нужно уточнить, жителем какого города-государства вы являетесь. Например, жизнь в Афинах и Спарте очень различалась. Известно, что спартанская система воспитания подчинялась задаче физического развития гражданина-воина. И такие качества, как решительность, стойкость и преданность, ставились во главу угла.
В известных своими демократическими традициями Афинах все обстояло иначе, что, впрочем, вовсе не означает, что жизнь простого гражданина была легче. Болезни, стесненные условия, проблемы финансового плана — все эти привычные нам проблемы были актуальны и тогда.
И, конечно, они многократно усугублялись, если город-государство сталкивался с более сильным, численно превосходящим противником.
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