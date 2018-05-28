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Эмилия Кларк удешевила богатый образ неудачной деталью
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Эмилия Кларк удешевила богатый образ неудачной деталью 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эмилия Кларк Фото: Dave ALLOCCA/Starpix/REX/FOTODOM.ru  Актриса снимается в заключительном сезоне «Игры престолов». По словам Эмилии, она понятия не имеет, какой конец будет у сериала: «Я часто не знаю, что делаю на съемочной площадке. Думаю, они снимают сразу несколько концовок — нам они не говорят, что происходит. Они не доверяют даже нам!» Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Очаровательный халатик, но лучше оставить его для домашнего интерьера. Платья-халаты сейчас на пике моды, да и графический принт очень актуален. Но все вместе как-то не складывается — не могу сказать, что наряд Эмилии идет. Брошь и розовая кисточка должны придавать образу ощущение дорого-богато, но вместо этого удешевляют его.
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