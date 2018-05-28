Кем были предки Веры Глаголевой

Народная артистка Вера Глаголева ушла из жизни чуть меньше года назад. Тогда ее биографию вспоминали вкратце во многих изданиях. Однако информация о ее родителях, дедушках и бабушках появлялась не слишком часто. Там кем же являлись предки актрисы?

Вера Глаголева была коренной москвичкой. Ее родители получили педагогическое образование и всю жизнь работали в учебных учреждениях. Отец Виталий Павлович Глаголев преподавал в школе физику и биологию. В 1962 году (тогда Вере было около 6-ти лет) семью Глаголевых отправили в командировку в ГДР. Там Виталий Павлович и его супруга учили детей советских военнослужащих. В Германии Глаголевы пробыли 4 с лишним года.

Виталий Глаголев умер в 2007 году в возрасте 77 лет.

Мать актрисы Галина Наумовна Глаголева в девичестве носила фамилию Белоцерковская. С мужем они были почти ровесниками: всего несколько месяцев разницы. Галина Наумовна сначала работала учителем младших классов, а потом получила должность заместителя директора Дворца пионеров.

Галина Наумовна скончалась в 2010 году. Ей шел 81 год.

Отец Галины Наум (Нахман) Овсеевич Белоцерковский родился на Украине и был в свое время известным человеком. Он работал в Наркоме путей сообщения в Москве. Занимал должность заместителя начальника треста опытного машиностроения. Наум Овсеевич изобретал и конструировал скоростные поезда.

Но жизнь Белоцерковского оказалась недолгой. В 1937 году его обвинили в участии в контрреволюционной и террористической деятельности и расстреляли в 1938-м. Тогда ему было всего 37 лет.

В 1956 году деда Глаголевой реабилитировали.

Бабушка

Бабушка Веры Глаголевой тоже являлась уроженкой Украины. Софья Моисеевна Белоцерковская была младше своего супруга Наума Овсеевича на 2 года. По специальности она была врачом и трудилась в НИИ обмена веществ и эндокринных заболеваний.

Сталинские репрессии коснулись и ее. После ареста мужа она тоже оказалась в тюрьме, а после по решению суда отправилась в исправительно-трудовой лагерь на 8 лет. Она умерла в начале 1960-х годов.

Старшая сестра матери Глаголевой Лена Нахмановна Белоцерковская родилась в Москве 1926 году. Она занималась живописью и графикой. Однако скончалась Лена Нахмановна в Израиле в городе Хайфа. Это произошло в 1998 году. Тогда тете Веры Глаголевой исполнилось 72 года.