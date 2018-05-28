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23-летний тамбовчанин отправился в Воронежскую область и пропал
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23-летний тамбовчанин отправился в Воронежскую область и пропал 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
По словам матери парня, он мог направляться в Воронеж к знакомой девушке.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках без вести пропавшего 23-летнего Артёма Манаенкова. 24 мая парень уехал в Воронеж из города Уварово Тамбовской области и перестал выходить на связь. Объявление о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». В последний раз молодого человека видели 26 мая на трассе «Борисоглебск — Уварово». Как рассказали «Вести-Воронеж» волонтёры, со слов мамы парня — Артём мог направляться в Воронеж, чтобы повидаться с девушкой, с которой долго общался. Также, по данным поисковиков, он может находиться и в пгт. Грибановский или в Борисоглебске. Рост Артёма около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы, борода длиной около трёх сантиметров и шрам на лбу с правой стороны. Как особую примету волонтёры также обозначили то, что парень периодически терял сознание — но с чем это связано — не уточняется. Когда его в последний раз видели, на нём были тёмно-синие кроссовки с красными полосками, чёрные спортивные джинсы с резинкой внизу и карманами по бокам, чёрная водолазка с рисунком тигра спереди, ветровка цвета хаки и чёрная кепка с красной эмблемой. Если вы располагаете информацией о местонахождении парня — сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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