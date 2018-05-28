Фермер пытался убедить ребенка не покупать покалеченного пса. Ответ мальчика заставил меня плакать!

У фермера было несколько щенков, которых он хотел продать. Он сделал объявление и приклеил его к столбу возле своего двора. Когда он доклеивал его, то почувствовал, что кто-то его дергает за комбинезон, оглянувшись, он увидел маленького мальчика.

«Мистер, — сказал он, — я хочу купить одного из ваших щенков.»

«Хорошо, — сказал фермер, — но у этих щенков очень хорошая родословная и они стоят очень дорого.»

Мальчик опустил голову на мгновение, затем засунул руку в карман и достал горсть мелочи, которую протянул фермеру.

«У меня тридцать девять центов. Могу я взглянуть на них?»

«Конечно», — сказал фермер и громко засвистел. «Это, Долли!», — сказал он, и из будки выскочила взрослая собака, а за ней четыре маленьких шарика из меха. Маленький мальчик уткнулся лицом в загородку, его глаза просто светились от восторга.

Когда собаки уже добрались до забору, маленький мальчик заметил, что что-то еще зашевелилось в будке. Медленно из будки появился еще один маленький шарик, но он был заметно меньше других. Он скатился вниз по трапу, затем несколько неуклюже, маленький щенок начал ковылять к другим, делая все возможное, чтобы догнать их…

«Я хочу этого щенка», — сказал мальчик, указывая на коротышку.

Фермер опустился на колени к мальчику и сказал: «Сынок, тебе не нужен этот щенок. Он никогда не сможет бегать и играть с тобой так, как другие собаки». После сказанного, мальчик отошел от забора, и поднял штанину на своей ноге. Фермер увидел стальную трубку, которая была присоединена к специально изготовленной обуви.

Посмотрев на фермера, он сказал: «Вы видите, сэр, со мной тоже не все хорошо, и ему понадобится тот, кто поймет его.»

Со слезами на глазах, фермер нагнулся и поднял маленького щенка, осторожно держа его, он протянул его мальчику.

«Сколько?» — спросил маленький мальчик. «Не сколько», — ответил фермер, — «нет платы за любовь».

Мир полон людей, которые нуждаются в ком-то, кто понимал бы их.