«В приметы не верим!»: Анастасия Костенко покупает вещи для будущей дочки

К радости многочисленных фанатов беременная модель Анастасия Костенко продолжает посвящать их в подробности личной жизни. Недоброжелатели же указывают, что точно так же в недалеком прошлом поступала и бывшая жена ее нынешнего мужа Дмитрия Тарасова Ольга Бузова . Костенко представила очередные подробности своего «интересного положения».

Пока одни знаменитости настолько тщательно скрывают беременность, что о ней становится известно на последних сроках либо уже после рождения детей, другие звезды шоу-бизнеса предпочитают подробно рассказывать об ожидании пополнения в семьях. 24-летняя жена члена ФК «Локомотив» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко не скрывает радости от того, что вскоре станет мамой: «Потихоньку близится время для подготовки к самому важному событию двух любящих людей (пройдено 78%). Опережая высказывания на эту тему, отвечаю: в приметы мы не верим!»

Красавица решила рассказать, что купила две коляски для будущей дочки и одну из них уже доставили. Как известно, малышка Тарасова и Костенко должна родиться в июле. Анастасия тщательно готовится к будущему материнству и уже понемногу закупает вещи для ребенка: «Настолько это все трепетно, волнительно и радостно, что с каждым днем ожидание нарастает с новыми силами. Причем у всех в нашей большой семье. Но всему свое время».

Знаменитость поинтересовалась у беременных подписчиц, готовятся ли они к рождению своих детей. Как ни странно, большая часть из них предпочитает приобретать вещи уже после появления наследников на свет. Анастасии же советуют меньше выставлять напоказ свое счастье, которое, по мнению многих, «любит тишину»: «Купи молокоотсос, нужная вещь». «Ничего не покупайте до рождения! Не из-за приметы, а из-за индивидуальности каждого малыша». «Красивая сессия! Только голой не фотографируйся!» «Я не покупаю, всему свое время». «Покупайте вещи для будущей дочки и никого не слушайте». «В приметы не веришь… А красную нить, собирающую негативную эмоции, зачем носишь?» «Не кричите о своем благополучии!» «Как она умудрилась так здорово выглядеть во время беременности? Гены? Здоровый образ жизни?» «Не вижу смысла заранее покупать вещи, вот родится, тогда и куплю все необходимое». «Дети — это большая радость, но зачем вы хвастаетесь, еще и в ситуации, когда бывшая жена до сих пор на всю страну слезы льет?»

Пока Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко демонстрируют идиллию, ее предшественница Ольга Бузова продолжает записывать песни о несчастной любви, которые, как считают ее поклонники, посвящает бывшему. Даже композиция «Чемпион» со спортивной тематикой многим показалась одой футболисту.