Участники Планеты детства выступят на празднике

Фото: страница «Планета детства»

Участники «Планеты детства» выступят 31 мая на празднике «День солнечного городка» в поселении Вороновское.

— Мы будем участвовать в этом мероприятии второй год подряд. Танцоры хореографического ансамбля школы №2073 «Планета детства» выступят с номером «татарские заковырки». Возможно, дети представят композицию «мышиная дискотека», — рассказала руководитель ансамбля Надежда Селютина.

Она добавила, что на праздничном мероприятии будут выступать 20 мальчиков и девочек от десяти до двенадцати лет. Это участники средней группы хореографического ансамбля школы №2073 «Планета детства».