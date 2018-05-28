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Участники Планеты детства выступят на празднике
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Участники Планеты детства выступят на празднике 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: страница «Планета детства»
Участники «Планеты детства» выступят 31 мая на празднике «День солнечного городка» в поселении Вороновское.
— Мы будем участвовать в этом мероприятии второй год подряд. Танцоры хореографического ансамбля школы №2073 «Планета детства» выступят с номером «татарские заковырки». Возможно, дети представят композицию «мышиная дискотека», — рассказала руководитель ансамбля Надежда Селютина.
Она добавила, что на праздничном мероприятии будут выступать 20 мальчиков и девочек от десяти до двенадцати лет. Это участники средней группы хореографического ансамбля школы №2073 «Планета детства».
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