«Источник жизни»: секретный проект нацистов по выращиванию супердетей

Идеология нацизма построена была на том, что арийская раса по ряду параметров превосходит другие, а дальнейшая цель Третьего рейха заключалась в усовершенствовании столь значимого для Германии генетического наследия. Именно для этого оказалась запущена программа Lebensborn или «Источник жизни», носившая секретный характер.

Изначально строилась программа на том, что офицерам СС требовалось вступать в интимную близость лишь с «расово чистыми» женщинами. Тогда бы на свет появлялись «супердети», и именно на них легла бы задача по развитию Германии. Однако вскоре концепция программы приобрела жуткий характер.

Женщинам, вынашивашим «супердетей», приходилось жить в специнститутах, первый из которых заработал в 1936 году. Когда же нацисты оккупировали значительную часть Европы, «производство» таких наследников развернули и за рубежом.

Наиболее впечатляющие масштабы указанная программа заимела в Норвегии, поскольку местных белокурых дам с голубыми глазами в Третьем рейхе рассматривали как идеальных представительниц арийской расы. В период войны для них шанс родить от немца фактически служил единственной доступной возможностью для нормальной жизни. По этой причине многие девушки на добровольной основе присоединялись к Lebensborn.

За время действия программы в Германии на свет успели появиться не менее 8 тысяч «супердетей», пока в Норвегии этот показатель был примерно в 1,5 раза больше. В 1938, когда Lebensborn расширили, подключиться к проекту предлагали девушкам с подходящими параметрами, которые уже были беременны. Им со стороны Третьего рейха предлагали финансовую помощь за согласие сдать ребенка в специальный приют. В последнем прошедших отбор детей воспитывали и даже кормили по особой системе.

Спустя год после приказа Генриха Гиммлера члены СС и вовсе начали похищать подходящих под описание «супердетей» граждан из других стран, в том числе с Польши и Югославии. В итоге, в зависимости от схожести с арийцами, подростков разделяли на группы. Если кто-то не подходил, то его путь заканчивался концлагерем, остальные же проходили через жесткую «германизацию». Фактически, им навязывали нацистские ценности, меняли имена и всячески стирали воспоминания о семье и родине.

Кроме того, в этот время некоторых детей даже подвергали воздействию УФ-излучения, дабы их волосы приобрели оттенок, считавшийся «правильным» для арийцев. Когда курс завершался, детей направляли на воспитание в семьи членов СС.

После войны все связанные с программой документ подвергли уничтожению, поэтому нельзя достоверно сказать, скольких детей постигла подобная участь. Некоторые историки считают, что речь идет о не менее чем 200 тысячах граждан.

По окончании войны в наиболее неприятном положении оказались норвежки, которые успели родить от нацистов. Их дети, как правило, становились изгоями, а сами они подвергались осуждению и даже издевательствам. ]]>