Трагические судьбы девочек, которых знал весь СССР

Этих девочек считали идолами своего поколения. О них были известны все факты, включая биографические тайны. Но их судьба преподнесла им тяжелые испытания.

Родной ребенок последнего императора Николая надолго останется не только на страницах исторических учебников, но и в сердцах многих людей. Анастасия выглядела всегда моложе своих лет, оставаясь юной девочкой. Однако ее поступки опережали возраст. В период первой мировой войны Анастасия не могла стать сестрой милосердия ввиду своего юного возраста — ей тогда было лишь 14 лет. Но она отправилась помогать раненным военным в госпиталь. Начиная с таких мелочей, как чтение писем и их написание под диктовку, заканчивая стиркой белья и приготовлением лекарств.

Каждого, за которым Анастасии пришлось ухаживать, она помнила и хранила их снимки. В ночь с 16 на 17 июня девушку убили вместе с семьей. Однако на протяжении долгого времени ходили слухи, что ей удалось спастись.

Катя Лычева

Несмотря на то, что это была обычная советская школьница, Катю знал весь Союз. После гибели Саманты Смит девочка стала послом доброй воли и выступала за мир. В свои годы Катя прекрасно знала английский и в турне, начавшемся в 1986 году, Лычева подарила Рейгану плюшевую игрушку, сшитую советскими ребятами. Подарок был вручен в Белом доме в знак «мира во всем мире». Девочка поговорила с Рейганом, отметив свое беспокойство насчет наличия ядерного оружия в мире. На это президент ответил, что и сам мечтает об уничтожении всех боеголовок.

Вскоре из-за этого события Катя стала популярной в СССР, о ней говорили в газетах и на телевидении. Позже девочка переехала во Францию учиться в Сорбонне, а в 2000 году вернулась в Россию всеми забытой.

Вера Кондакова Эта советская школьница прославилась тем, что без стеснений поцеловала Иосифа Сталина. Такой импровизацией девочка решила завершить поздравительную речь. Снимок, сделанный во время этого момента, разошелся по СССР огромным тиражом. Сегодня Вера проживает в Москве и вспоминает об этом событии с улыбкой.

Алиса Селезнева Большинству людей сразу полюбилось произведение Кира Булычева «Гостья из будущего». А фильм, вышедший по этой книге, мгновенно прославил Наталью Гусеву — актрису, которая сыграла главую роль. Девочка с большими глазами запала в душу советскому зрителю, поражая своими приключениями. После выхода экранизации Наталья стала популярной, но других ролей она не исполнила. Девочка хотела, чтобы ее запомнили той самой необычной гостьей из будущего. Сейчас актриса жива, воспитывает двоих детей и ведет семейную жизнь.

Саманта Смит Несмотря на то, что эта школьница была американкой, она стала широко известна в СССР. Саманта была послом доброй воли, пока не случилась трагедия. В 1985 году самолет, в котором находилась Саманта, разбился, выживших не было. Девочка переписывалась с Андроповым , а позже и вовсе приехала в Москву, осмотреть российские достопримечательности. Саманту, как и Катю Лычеву, очень беспокоил вопрос о ядерной войне, и она решила пообщаться напрямую с Юрием Андроповым. Глава Советского Союза успокоил в письме девочку, но встретиться ей с ним не удалось — Юрий тяжело болел.

Многие склоняются к версии, что авиакатастрофа была подстроена спецслужбами.

Надя Рушева Надя ушла из жизни будучи еще ребенком — в 17 лет. Девочка обладала невероятным даром — она видела картины в воображении и срисовывала их из своего сознания. Увидев ее шедевры, сложно поверить, что она никогда не ходила в художественную школу. Начиная с 5 лет началась творческая карьера маленькой художницы. Надя стала автором иллюстраций к книгам «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Маленький принц».

В возрасте 17 лет Надя умерла от разрыва врожденной аневризмы сосуда головного мозга.

Ника Турбина Свою деятельность юная поэтесса начала в 7 лет. Тогда она опубликовала свой первый стих, который разошелся невероятным тиражом. Увы, но судьба этой малышки тоже печальна. В 27 лет Ники не стало.

Она смогла обрести поклонников не только на территории СССР, но и за пределами Союза. Часто девочка посещала творческие вечера, а также заслуженно получила «Золотого льва». Девочка была знакома с Бродским, часто ездила в Америку. ​В 27 лет Турбина выпала из окна, за несколько лет до этого выйдя из депрессии и отказавшись от вредных привычек.