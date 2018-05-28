20 самых классных (женских и мужских) парфюмов на лето

Летом хороший парфюм нужен как никогда: мы нашли ежевичные, жасминовые и цитрусовые ароматы, которые сделают выход в жару намного приятнее.

Light Blue Italian Zest, Dolce & Gabbana

Только дальтоники не заметят подвоха в сезонном релизе Dolce & Gabbana: парные ароматы под названием «Светло-голубой» стали светло-желтыми. Потому что на этот раз они, как старый добрый лимончелло, настояны на цедре итальянских цитрусов. Мужской — на бергамотовых корках, женский — на крепких молодых лимончиках primofiore, которые собирают после первого цветения в марте. Mon Paris, YSL О-ля-ля! Вместо шелкового галстука на горлышке этого флакона оказался черный чулок polka dot. В самом фланкере тоже однозначно больше перца по сравнению с предшественником: его розовые горошины усыпали знаковую для Mon Paris дурман-траву. Hindu Kush, Mancera

Горы Гиндукуш на границе Афганистана и Пакистана, поделившиеся названием с новым ароматом, — те же Гималаи, только в профиль. Но исследованы гораздо меньше. Эксплореров слегка отпугивают двадцатикилометровые ледники и изолированные долины, в которых томятся от скуки талибы , язычники калаши, исмаилиты кхо и хунза. Зато белое пятно на карте Земли будоражит парфюмеров. Ведь здесь в разреженном горном воздухе разлиты коньячные ноты индийской полыни даваны и афганской конопли — точь-в-точь как во флаконе Mancera Hindu Kush.

Velvet Incenso, Dolce & Gabbana

Сицилия пахнет ладаном со времен Арабского халифата, когда смола босвеллии была самой ходовой валютой на острове. Но эмиры ушли, а ладан остался. В композиции парфюмерной воды он застолбил себе место дважды: в виде эссенции и еще более насыщенного бальзамического резиноида.

Black Opium, YSL Сначала может показаться, что новая туалетная вода похожа на бодрый утренний кофе с лимоном. Но обильные блестки сигнализируют: перед нами коктейль из арабики, апельсиновой цедры и ликера «Гран Марнье» с померанцевым дистиллятом. Впрочем, не исключено, что тоже утренний. Fleuve Tendre, Liquides Imaginaires

Цвет настроенья у парфюмеров в этом сезоне очевидный. А их ольфакторным рифмам позавидует самый заслуженный поэт-песенник. Например, в «Нежную реку» впала розовая вода с животными нотами циветты. En Terrasse, Alex Simone

Юный бренд из Монте-Карло научит жить красиво. В аромате с директивным названием легко уловить цитрусовый «спритц» и тепло нагретого солнцем сандала. Так что надеваем бабочку — и на деревянные террасы, покачивать бокалом апероля. Afrodite, Tiziana Terenzi

Когда-то именно в нашем городе наследникам семейной компании по производству парфюмированных свечей пришла идея делать духи. Теперь все, что появляется в стенах мануфактуры в городе Сан-Джованни-ин-Мариньяно на севере Италии, прямиком попадает в Петербург. Этой весной декаданс-премьеру в особняке Демидовых устроили нескольким парфюмерным экстрактам из «Юбилейной» коллекции Tiziana Terenzi, а также историческим ароматам V Canto. Chinotto di Liguria, Acqua di Parma

В туалетной воде, как и в софт-дринке 1950-х, смешаны высушенные на солнце плоды миртолистного померанца, ревень и еще двадцать трав и специй. Традиционный пейринг для горько-сладкой содовой — спаржа и анчоусы во фритюре, так что аромат неспроста приплыл к нам в сезон корюшки. Encens Divin, Givenchy

В «кутюрной» коллекции L'Atelier de Givenchy теперь двенадцать ароматов. Закрыл дюжину новичок с таким искусительным арабским акцентом, что хочется втереть его в кожу как масла мухаллат и укрыться черным никабом из персидской розы, нагармоты и ладана. Bleu Turquoise и Bleu Lazuli, Giorgio Armani

Джорджо-мастер добыл да огранил два новых самородка в коллекцию «Сказочные земли». К паре малахитовых шкатулок, в которых томятся ароматы, посвященные России, Армани спустя полтора года добавил ларчики из бирюзы и лазурита. Как летнее пальто шервани и пенджабский костюм из весенне-летней коллекции Giorgio Armani, они тоже скучают по синей Индии. Mon Guerlain Florale, Guerlain

Пусть никого не обманут крутые рога, которые Анджелина Джоли носит сейчас на съемках сиквела сказки. На самом деле это не женщина, а нежный цветочек. И новый аромат, лицом которого стала актриса, добавляет нашему тезису головокружительный пруф — сверхдозой жасмина самбак и росистого пиона. Во фланкере Mon Guerlain парфюмеры Тьерри Вассер и Дельфин Джелк размели для них место связками лаванды и ванили. Rose Sapphire, Boadicea the Victorious

Недавно Лондон отметил 310-летие монархии. По такому случаю парфюмерный бренд, названный именем самой воинственной бриттки эва, бросил к трону миллион майских (или столистных) роз. А бессмертником в «сердце» парфюмер Кристиан Провенцано верноподданнически намекнул на то, что монархии пока ничего не грозит. Nevermore, Frapin

Семью парфюмеров из региона Коньяк тронула история о том, что на могиле Эдгара По в ночь на 19 января кто-то каждый год оставляет фляжку «Курвуазье». Поэтому они переозвучили Nevermore из поэмы По «Ворон» мускатным орехом, оксидом розы и шафраном. Aqua Allegoria Passiflora, Guerlain

В любом аромате коллекции главную ноту поддерживает бергамот, который парфюмер Guerlain Тьерри Вассер неизменно привозит со старого семейного производства в Калабрии. Новый, со звонкой маракуйей, — не исключение. Gucci Guilty Absolute Pour Femme, Gucci

Огненный ежевичный шипр креативный директор Gucci Алессандро Микеле сотворил в пару мужскому Gucci Guilty Absolute. Ароматы сходятся характерами благодаря общей ноте в базе — экстракту нутканского кипариса. Oud Silk Mood, Maison Francis Kurkdjian

Думал ли когда-нибудь грибок-паразит, что зараженная им смола лаосского уда будет стоить в тысячу раз дороже нефти? Конечно нет, ведь грибок не умеет думать. Зато парфюмер Франсис Кюркджян сориентировался и одним из первых в 2007 году взял многообещающий ингредиент в оборот. Встречаем новый микс: уд с папирусом и марокканской ромашкой. Terre de Lumiere Intense, L’Occitane

Во флаконе парфюмированной воды сгустилась провансальская ночь: мед и лаванда теперь укутаны ближневосточным циклоном, облачками ладана и удовой росой. Текст: Алла ШарандинаФото: архивы пресс-служб