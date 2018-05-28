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Посетители центра соцобслуживания «Жулебино» занялись скандинавской ходьбой
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Посетители центра соцобслуживания «Жулебино» занялись скандинавской ходьбой 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Сегодня на базе центра «Жулебино», в рамках проекта «Московское долголетие», состоялось занятие по направлению «Скандинавская ходьба». Занятия по скандинавской ходьбе с палками проводят еженедельно.
— Скандинавская ходьба применяется не только для общего оздоровления, но и в качестве лечебного и реабилитационного средства. Проведенное занятие показало, что скандинавская ходьба является простым, хорошо переносимым и эффективным видом физической активности. Она обладает оздоровительным и профилактическим эффектом, — уточнил представитель ЦСО.
По его словам, для пожилых людей немаловажно то, что ходьба объединяет единомышленников, с которыми можно побеседовать и просто хорошо провести время. Участники проекта получают заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. (вт)
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