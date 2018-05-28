Все по науке: на что ученые рекомендуют обратить внимание на первом свидании

Честность

Если верить статистике, то 81% людей на первом свидании врет. Ложь может касаться не только роста или веса, но и, например, семейного положения или наличия детей. Будьте честной: это поможет избежать неловких ситуацией в том случае, если свидание не станет последним.

Внешний вид Надевайте то, в чем чувствуете себя комфортно: это (а не мини-юбка) — залог успеха. Если вы всю жизнь ходите в брюках, а тут вдруг решили надеть дерзкое платье, то лучше сразу откажитесь от этой идеи: вы рискуете провести вечер, одергивая подол и поправляя декольте. Ученые также рекомендуют тщательно относиться к выбору цветов: например, красный может ассоциироваться не только со страстью, но и с агрессией, а total-black превратит вас в глазах вашего потенциального избранника в черную вдову. Сомневаемся, что это именно тот эффект, который вам хотелось бы произвести, поэтому делайте ставку на более нейтральные и спокойные цвета, например, синий, зеленый или бежевый.

Беседа

Несмотря на то, что многие посоветуют вам избегать разговоров о политике и религии на первом свидании, 80% опрошенных признались, что нарушали это табу, и ни капли не жалеют. Разговоры на серьезные темы помогают лучше узнать собеседника, поэтому, если вы настроены серьезно, то, возможно, и не стоит их пугаться. Правда, навязывать такую тему тоже не нужно: просто доверьтесь обстоятельствам. Не забывайте о том, что всего 14% тех, кто приходит на первое свидание, готовы говорить о бывших (своих и ваших). Поэтому не увлекайтесь.

Манеры

Вашему смартфону не место на столе. В идеале ему лучше остаться в сумке. Если вы ждете гиперважного звонка, положите телефон в карман. Но помните о приставке «гипер»: 75% опрошенных признались, что когда собеседник во время свидания (особенно первого) отвечает на звонок, это выбивает из колеи. А потом бывает непросто восставить прерванный разговор. Да и вообще: признайтесь, вас тоже раздражает, когда человек напротив судорожно проверяет уведомления, всплывающие на экране телефона.

Продолжительность

Свидания бывают разными: иногда мы хотим, чтобы они длились бесконечно, а иногда считаем минуты и вынашиваем план побега. Но даже если все идет отлично, исследования показывают, что первое свидание не должно длиться больше 2-2,5 часов. Конечно, если вы увлеклись процессом, можете смело наплевать на это правило, но только убедитесь сначала, что ваш партнер тоже готов продолжить общение.