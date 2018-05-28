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Анна Семенович лечит фобии коллег
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Анна Семенович лечит фобии коллег 

WomanHit.ru 33 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович несмотря на окончание профессиональной спортивной карьеры со спортом продолжает дружить. Некоторое время назад певица увлеклась модным нынче направлением— дайвингом. Артистка оказалась заядлым дайвером и даже не упустила возможности поплавать на Мальдивах, откуда вернулась недавно. О том, как сейчас обстоят дела с подводными и погружениями, Анна рассказала WomanHit.ru  «На Мальдивах один из лучших дайвингов в мире, и я получила особое удовольствие от этой поездки, ведь я — заядлый дайвер. Я уже давно обучилась этому ремеслу, я погружалась с инструктором, я сдавала экзамен, так что сейчас я — сертифицированный дайвер. Конечно, могу сказать, что дайвинг— это все действительно очень серьезно. Это довольно опасное занятие, но я получаю от этого огромное удовольствие, ведь я рыба по знаку зодиака, очень люблю плавать. Обожаю воду в любых ее проявлениях», — рассказала артистка.
Впрочем, в отличие от многочисленных привычных хобби занятия дайвингом осуществить оказывается не так просто: в нашей стране для этого немного мест, поэтому, чтобы Анне продолжить заниматься любимым хобби, приходится улетать за границу.
«Конечно, дайвингу учиться в бассейне можно, но так как я уже обучилась, хочется уже погружаться. В России, наверное, негде, лучше к теплому океану выезжать», — пояснила артистка.
Что интересно, о новом занятии актрисы уже узнали ее многочисленные коллеги и друзья, которые не преминули воспользоваться ситуацией. К Анне уже поступают предложения о том, чтобы кого-то научить правильно плавать под водой. А своей подруге — фигуристке Анастасии Гребенкиной Семенович и вовсе вылечила фобию! Певица отдыхала вместе с Настей, которую в итоге она научила правильно плавать с аквалангом. Но что самое интересное, у девушки был абсолютный страх воды и погружения, поэтому идея казалась невозможной. Тем не менее, звездной подруге удалось это сделать, хотя от страха Анастасия пол дня молчала, потому что невероятно волновалась. Теперь же Гребенкина мастерски держится под водой, а слава об Анне, как еще и талантливом инструкторе уже распространяется по кулуарам шоу-бизнеса.
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