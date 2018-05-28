Папа-может: профориентационные уроки провели отцы в школах Вологды

Отцы вологодских школьников сегодня вышли к доске, чтобы рассказать ребятам о своих профессиях. Такой необычный урок прошел сегодня в школе № 20. О работе строителя и пекаря ребята узнали благодаря проекту «Папа what’s up».

«Мы разработали проект «Папа what’s up», который проходит в два этапа. Нас активно поддержало Федеральное агентство по работе молодежью. В нашем городе популярными профессиями стали: папа-полицейский, папа-строитель, папа-менеджер и даже директора фирм», — прокомментировала руководитель проекта «Папа what’s up» Марины Гасымова.

На первом этапе ребятам нужно было нарисовать, каким они видят своего отца на работе. На конкурс поступило порядка 800 рисунков. Из них отобрали 37 лучших. Теперь финалисты проводят профориентационные уроки в школах и детских садах, рассказывая о своей профессии.

Так участник проекта приоткрывает завесу в мир строительной специальности. Сам он в этой профессии уже порядка 20 лет. И на его счету более 30 построенных зданий.

«Стараюсь рассказать доступно на конкретном примере. Ведь и на этом месте когда-то был просто пустырь. Затем приехала техника, установили заборы, началась стройка. Выросло это здание, где уже многие годы обучают детей», — рассказал участник проекта «Папа what’s up» Илья.

В числе лекторов и еще один папа, от рук которого пахнет не цементом, а вкусной выпечкой. На Вологодском хлебокомбинате он работает пекарем уже около 10 лет и лучше многих домохозяек разбирается в разновидностях муки и секретах пышного хлеба.

«Хлеб нужен всем, без него нет жизни. Мне нравится, что я даю людям это. Мы с сыном дома тоже готовим пиццу и пироги», — поделился участник проекта «Папа what’s up» Олег Табаков

По «лесу детских рук» понятно — урок понравился. А ребята получили ответы на десяток вопросов «почему?». А как справились папы, станет известно 1 июня. В День защиты детей наградят победителей проекта. Все участники получат сертификаты «Папа what’s up».