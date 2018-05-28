В Мордовии начнут производить молоко божьих коровок — СМИ

В Атюрьевском районе Мордовии фермерское хозяйство «Ясная зорька» будет производить молоко божьих коровок в промышленных масштабах, сообщают местные СМИ.

«Оно питательней козьего и антилопьего, а по содержанию витаминов превосходит все виды молока. Пахнет почему-то земляникой и окунем», — пишет stolica-s.su. Кстати, издание сообщает, что скоро продукт появится на полках саранских магазинов.

Как пояснили «ФедералПресс» в администрации Атюрьевского района республики, о данной инициативе им ничего неизвестно. Кроме того, несколько представителей СМИ Саранска заявили, что данная информация является шуткой: «Этого просто быть не может. Думаю, это вымысел коллег по цеху. Что они этим хотели сказать, тоже непонятно, если честно. Возможно, что качество молока в республике оставляет желать лучшего. А может, что власти уже не знают чем удивить гостей чемпионата мира по футболу. Ведь, судя публикации, молоком божьих коровок хотят угощать болельщиков».

В апреле «ФедералПресс» сообщал, что закупочные цены на молоко упали ниже 20 рублей в Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Удмуртской, Чувашской Республиках и других традиционных «молочных» регионах.

Однако в редакции издания stolica-s.su «ФедералПресс» заверили, что это не вымысел: «Насколько мне известно, в публикации предоставлена достоверная информация. Только вот с теми, кто ее писал, сейчас связаться невозможно, их нету». Отметим, что найти контакты данного фермерского хозяйства («Ясная зорька», — прим.), которое якобы производит молоко, изданию также не удалось.

По словам эколога Асхата Каюмова, информация о том, что начнется производство молока божьих коровок, является фейком. «На счет молока. Божьи коровки молока не выделяют, доить их нельзя. Они выделяют едко пахнущее и неприятное на вкус вещество как способ защиты, оно имеет условное народное название „молоко“. Я думаю, что про молоко, это точно фейк. От божьих коровок полезного продукта питания не получить», — пояснил он.