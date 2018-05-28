Москву могут признать городом‐курортом. Что заменит море уставшим без отпуска людям

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил признать Москву городом‐курортом, сообщил «Интерфакс» . Однако стремление людей отправиться летом к морю вряд ли ослабеет в случае принятия этого предложения. «360» выяснил у специалистов, как провести летние месяцы с хорошим настроением и не в ущерб здоровью тем жителям мегаполисов, у кого не получается вырваться на курорт.

Трудоголики и карьеристы

По мнению инициатора предложения Михаила Дегтярева, Москва-река с ее ресурсным потенциалом имеет все шансы стать основной природной зоной отдыха в городе. Но может ли река и другие «курортные» возможности города заменить людям поездку на море? Социологи на протяжении последних лет отмечают, что стабильно почти половина россиян проводит свой летний отпуск дома либо вообще не отдыхает. Основными причинами такой ситуации являются нехватка денег, работа, семейные и иные обстоятельства.

Есть небольшая категория людей, которые вообще не любят выезжать и менять свой режим. Это связано даже не с трудоголизмом, а со структурой личности

Юлия Василькинапсихолог

Но есть и те, кто добровольно отказывается от отпусков, поездок и путешествий. По словам Василькиной, для таких людей является стрессом смена привычного ритма жизни.

Помимо уже упомянутых трудоголиков, одержимых работой и зависящих от нее эмоционально, а не только материально, есть еще карьеристы, люди с амбициями, работающие подчас на пределе возможностей.

Такие неутомимые работники в один прекрасный момент, по мнению Василькиной, могут впасть в состояние, когда организм просто выключится. «Работа без отпуска может привести человека к астении (истощению). Это более легкое состояние, нежели депрессия, не требующее медикаментозной терапии, но может быть достаточно тягостным для человека, так как связано с потерей энергии. Поэтому надо пользоваться всеми имеющимися возможностями, чтобы как-то отдохнуть», — Юлия Василькина.

Стратегия маленьких радостей

«Если вы чувствуете себя несчастными от того, что не можете пойти в отпуск, то очень важно не тратить бесценное время выходных дней на то, чтобы провести их так, как вам не хочется», — Юлия Василькина.

Захотелось мороженого — значит надо себе позволить. Идешь — захотелось остановиться — значит, лучше остановиться и посозерцать

Юлия Василькина

В отсутствие отпуска такой сценарий воскресенья, как «мы едем вскапывать огород на даче мамы, а в следующие выходные нужно срочно заняться ремонтом», является самым изматывающим. Психолог советует в этом случае отстаивать свое право на полноценные выходные и делать только то, что нравится — пусть даже проваляться весь день в постели,

Также важно, по мнению Василькиной, включить стратегию так называемых маленьких радостей.

По ее словам, «если человек куда-то выезжает, появляется очень много моментов, связанных с созерцанием прекрасного — моря, гор и так далее».

«Находить в том месте, где вы живете, красивые уголки, — очень важно», — Юлия Василькина.

Солнце, воздух, витамины

Кроме физической и психологической усталости, человек, не отдохнувший летом, испытывает и чисто физиологический дисбаланс. Ведь вместо того, чтобы заряжаться витамином D от солнечных лучей, надо весь день работать. И тут важно использовать любую возможность побыть на воздухе, прогуляться под солнцем.

Заведующая консультативным отделением клинико-диагностического центра Департамента здравоохранения Москвы, врач-терапевт Зара Геворкян считает, что почти у всех жителей мегаполисов наблюдается гиподинамия и гиповитаминоз витамина D. Она советует «устраивать аэробные прогулки не менее 30-40 минут в день, чтобы клетки организма не испытывали кислородного голодания, ходить в спортзал, чтобы мышцы находились в рабочем состоянии, повышался уровень адреналина в крови и вырабатывались гормоны радости».

Очень важно, по мнению Геворкян, недостаток отпуска компенсировать планированием своего свободного времени. А чтобы сохранить энергию и силы, необходимо сбалансированное питание и здоровый сон.

«Вы не пошли в отпуск, но что делать, чтобы было хорошее самочувствие? Нужно сбалансированно питаться: ограничить потребление жиров и легкоусвояемых углеводов, увеличить в рационе присутствие овощей и фруктов, употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. А чтобы снять хроническую усталость, нужно просто выспаться». Геворкян рекомендует устроить себе питание по средиземноморской диете, содержащей морепродукты, большое количество свежих овощей и фруктов. Если организм все же чувствует нехватку витаминов, следует обратиться к врачу.

«Хочу предостеречь от самопроизвольного приема витаминов и биодобавок. Для начала нужно сдать анализы и узнать уровень микроэлементов в крови, так как нахождение чего-либо в избыточном количестве тоже может дать побочный эффект и неизвестно во что вылиться через некоторое время», — Зара Геворкян.